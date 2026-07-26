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Nike Charge Fußball-Schienbeinschoner - Schwarz/Schwarz/Weiß

Nike Charge

Fußball-Schienbeinschoner

27,99 €

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Sicherheit sollte dich nicht davon abhalten, dein bestes Spiel zu spielen. Mit einer harten Shell, die für Schutz mit niedrigem Profil sorgt, bieten dir diese Schienbeinschoner mit einer Schaumstoffrückseite hohen Tragekomfort beim Schießen und Passen.


  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Weiß
  • Style: DX4608-010

Nike Charge

27,99 €

Sicherheit sollte dich nicht davon abhalten, dein bestes Spiel zu spielen. Mit einer harten Shell, die für Schutz mit niedrigem Profil sorgt, bieten dir diese Schienbeinschoner mit einer Schaumstoffrückseite hohen Tragekomfort beim Schießen und Passen.

Produktinformationen

  • 43 % Polypropylen (PP)/33 % Ethylenvinylacetat (EVA)/17 % Polyester/7 % Gummi
  • Handwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Weiß
  • Style: DX4608-010

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (4)

4.8 Sterne

  • Comfortabel

    Jurjen_Wispelwey

    XL gekocht, zitten comfortabel. Ben zelf 1,83m L zou al echt te klein zijn.

  • Ras

    clarissrd718951954

    Parfait et confortable Je recommande

  • Bien.

    RafaelA79795399

    Buenas, pero le hace falta otro agarre en la parte de abajo porque se tiende a rodar. La esponja interna debe ser un poco más gruesa para mayor comodidad.

Nike Charge Fußball-Schienbeinschoner

Nike Charge

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