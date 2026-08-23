Nike Calm 2.0 Slides (Herren)

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MarkoP346781439
Sehr bequem, keine Reibungspunkte
Klarna An der Kasse verfügbar.
Egal, was du heute vorhast: Genieße die Ruhe an deinem freien Tag und sorg dafür, dass deine Füße es genauso schön haben. Diese Slides mit minimalistischem Design bestehen aus weichem, stützendem Schaumstoff und lassen sich einfach mit oder ohne Socken tragen. Das texturierte Fußbett sorgt dafür, dass deine Füße nicht hin- und herrutschen.
Nike Calm 2.0
Egal, was du heute vorhast: Genieße die Ruhe an deinem freien Tag und sorg dafür, dass deine Füße es genauso schön haben. Diese Slides mit minimalistischem Design bestehen aus weichem, stützendem Schaumstoff und lassen sich einfach mit oder ohne Socken tragen. Das texturierte Fußbett sorgt dafür, dass deine Füße nicht hin- und herrutschen.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
4.6 Sterne
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MarkoP346781439
Sehr bequem, keine Reibungspunkte
IvonaD685672939
Toller Schuh faellt aber groesser aus.
YINMI326931865
I would order a size bigger I wear a size 9 but I have had some issues with the size on slides so I went a size higher and it fit perfectly, they are very comfortable and arrived quickly!
Nike Calm 2.0