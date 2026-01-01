Recyclingmaterialien
Nike Brasilia
Schuhtasche
Klarna An der Kasse verfügbar.
Die Nike Brasilia Schuhtasche bietet unterwegs Stauraum für deine Schuhe mit einer Trennung von deiner anderen Ausrüstung. Dank dem Griff am Ende kannst du unterwegs leicht darauf zugreifen. Dank der äußeren Reißverschlusstasche kommst du schnell an deine kleinen Gegenstände.
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Schwarz
- Style: IB4410-010
Nike Brasilia
Die Nike Brasilia Schuhtasche bietet unterwegs Stauraum für deine Schuhe mit einer Trennung von deiner anderen Ausrüstung. Dank dem Griff am Ende kannst du unterwegs leicht darauf zugreifen. Dank der äußeren Reißverschlusstasche kommst du schnell an deine kleinen Gegenstände.
Vorteile
- Reißverschlussfach an der oberen Seite bietet sicheren Stauraum für deine Schuhe.
- Die Reißverschlusstasche außen hält kleinere Gegenstände griffbereit.
- Unterwegs schnell greifbar dank Griff am Ende.
Produktinformationen
- 33 x 15 x 18 cm (L x B x H)
- 11 l
- 100 % Polyester
- Nur Fleckenentfernung möglich
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Schwarz
- Style: IB4410-010
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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