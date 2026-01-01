Bild 1 von 2
Boston Celtics Courtside
Nike NBA Vintage T-Shirt (Herren)
39,99 €
Ausverkauft:
Dieses Produkt ist derzeit nicht verfügbar
Zeig deine Treue zu den Boston Celtics mit einem sauberen Sprungwurf durch das Kettennetz. Dieses T-Shirt mit Retro-Grafik erinnert an den rauen Look der 90er. Hol dir den Sieg. Cha. Ching!
- Gezeigte Farbe: Schwarz
- Style: HV5638-010
Boston Celtics Courtside
39,99 €
Zeig deine Treue zu den Boston Celtics mit einem sauberen Sprungwurf durch das Kettennetz. Dieses T-Shirt mit Retro-Grafik erinnert an den rauen Look der 90er. Hol dir den Sieg. Cha. Ching!
Vorteile
Die weiche, mittelschwere Baumwolle fällt locker über den Körper.
Produktinformationen
- Weite Passform
- 100 % Baumwolle
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Schwarz
- Style: HV5638-010
Größe und Passform
- Lockere Passform: locker und lässig
- Größentabelle
Bewertungen (0)
Bewertungen (0)
Keine Bewertungen
Sag uns, was du denkst. Schreib vor allen anderen eine Bewertung zu Boston Celtics Courtside.
Boston Celtics Courtside
39,99 €