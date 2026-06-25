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Book 2 "WNBA 30th" Basketballschuh - Weiß/Fireberry/Light Photo Blue/Midnight Navy

Book 2 "WNBA 30th"

Basketballschuh

159,99 €
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Books ruhiges Selbstvertrauen kommt sowohl von innen als auch von seinem unermüdlichen Einsatz. Er würde lieber sein Spiel und den Book 2 für sich sprechen lassen. Ausgestattet mit spielbereiter Technologie ist er reaktionsfreudiger als Books ursprüngliches Meisterwerk. Der Air Zoom im Vorfußbereich gibt seinem ersten Schritt einen Turboschub. Das von Spielern empfohlene Cushlon bietet derweil Dämpfung von Küste zu Küste. Und eine supergeladene Einlegesohle verleiht Book einen weichen, reaktionsschnellen Schwung. Korb!


  • Gezeigte Farbe: Weiß/Fireberry/Light Photo Blue/Midnight Navy
  • Style: IR6333-100

Book 2 "WNBA 30th"

159,99 €

Books ruhiges Selbstvertrauen kommt sowohl von innen als auch von seinem unermüdlichen Einsatz. Er würde lieber sein Spiel und den Book 2 für sich sprechen lassen. Ausgestattet mit spielbereiter Technologie ist er reaktionsfreudiger als Books ursprüngliches Meisterwerk. Der Air Zoom im Vorfußbereich gibt seinem ersten Schritt einen Turboschub. Das von Spielern empfohlene Cushlon bietet derweil Dämpfung von Küste zu Küste. Und eine supergeladene Einlegesohle verleiht Book einen weichen, reaktionsschnellen Schwung. Korb!

Aus den Archiven

Dieser Book 2 ehrt das 30-jährige Jubiläum der WNBA und mischt die Debütfarben der Liga, um alle zu ehren, die jungen Basketballerinnen wie Book Hoffnung gaben.

Zoom im Doppelpack

Wir haben das Air Zoom-Element von der Ferse in den Vorfußbereich verlagert, um eine niedrige Reaktionsfähigkeit zu erreichen.

Eng anliegende Passform

Ein Mittelfuß-Gurtband-System bietet eng anliegende, sanfte Sicherheit für schnelle Richtungswechsel und plötzliche Book-ähnliche Stöße und Drehungen.

Leichtes Obermaterial

Das Obermaterial besteht aus leichtem, strapazierfähigem Synthetikmaterial, das sich an den Fuß anpasst. Es hilft dir und Book, euch auch noch im letzten Viertel und darüber hinaus frisch zu fühlen.

Bequemer Schaumstoff

Die Mittelsohle besteht aus unserem neuesten Cushlon-Schaumstoff, der dir ein weiches Tragegefühl unter dem Fuß verleiht, damit sich deine Füße auch im 4. Viertel noch frisch anfühlen.

Vom AF1 inspirierte Traktion

Das modernisierte Fischgräten-Traktionsprofil wurde von Books Liebe zum Air Force 1 inspiriert und orientiert sich an traditionellen Basketball-Manövern, für die Traktion und Strapazierfähigkeit benötigt werden.

Weitere Vorteile

  • Books Fuß steht auf einer reaktionsfreudigen Einlegesohle, die dem Star ein schnelles Einstiegsgefühl bietet.
  • Ein Mittelfuß-Gurtband-System bietet eng anliegende, sanfte Sicherheit für schnelle Richtungswechsel und plötzliche Book-ähnliche Stöße und Drehungen.

Produktinformationen

  • Gezeigte Farbe: Weiß/Fireberry/Light Photo Blue/Midnight Navy
  • Style: IR6333-100

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (3)

4 Sterne

  • lundin677311203

    They look great and they are comfortable. However, third time ever wearing them to play the shoe lace snapped while I was running. I don’t lie my shoes that tight so I was really confused and disappointed.

  • Best book 2's yet!

    dilman

    [This review was collected as part of a promotion.] the spiridon book 2 is a huge improvement over the previous 2 releases - way more comfy & easier to break in.

    Produkt kostenlos erhalten bzw. im Rahmen einer Verlosung oder als Give-away oder im Gegenzug für einen Rabatt bewertet.
    #productsprovidedbynike

  • Great looking shoes

    JasonM

    [This review was collected as part of a promotion.] Looks nice, needs to be broken in a lot. Get the Spiridon colorway, if u want comfort.

    Produkt kostenlos erhalten bzw. im Rahmen einer Verlosung oder als Give-away oder im Gegenzug für einen Rabatt bewertet.
    #productsprovidedbynike

Book 2 "WNBA 30th" Basketballschuh

Book 2 "WNBA 30th"

159,99 €
Preise inkl. MwSt. und ggf. zzgl. Versandkosten. Einzelheiten zu den Versandkosten findest du hier

Spielkontrolle und schnelle Vorfußreaktion lassen dich in deinem eigenen Tempo à la Book spielen.

Eigenschaften

Reaktionsfreudige Geschwindigkeit

Court-Feeling

Bodennah und stabil

Entwickelt für

Beschleunigung und Abbremsung

Passform

Eng anliegend

Technische Daten

Schuhgewicht

Ca. 450 g (Herrengröße 42,5)

Sprengung

Ca. 6 mm

Was ist neu?

    • Das Air Zoom-Element wandert von der Ferse in den Vorfuß für mehr Reaktionsfreudigkeit.
    • Leichtes Obermaterial und ein flaches Design sorgen für ein verbessertes Court-Gefühl.
    • Ein Mittelfußband-System bietet sicheren, eng anliegenden Halt.
    • Cushlon 3.0-Schaumstoff und eine weiche Einlegesohle liefern sanfte, stabile Dämpfung.
    • Das Fischgräten-Traktionsprofil unterstützt dich bei Cuts und Beschleunigung.

Merkmale, die überzeugen

  • Kontrolle bei hohem Tempo

    Wir haben das Air Zoom-Element von der Ferse in den Vorfußbereich verlagert, um dir einen Turbo-Boost zu geben, damit du an der Verteidigung vorbeiziehen kannst.

  • Schnell am Ball

    Ein neues Mittelfußband-System sorgt in Kombination mit dem geformten Obermaterial für zusätzliche Stabilität bei schnellen Richtungswechseln und Drehbewegungen.

  • Spiel mit Tempo

    Ein leichteres Obermaterial als beim Book 1 und ein direkteres Court-Gefühl geben dir Stabilität und Balance bei Hesitations und Stepback-Jumpern.

Hinter den Kulissen

Devin Booker

"Für mich war es sehr wichtig, den Court zu spüren und etwas näher am Boden zu sein."

Devin Booker

Guard, Phoenix Suns

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