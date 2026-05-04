A'ja Wilson Damen-Basketballtanktop

Perfect cut
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Perfect. Finally a great muscle tee for the girls too!!! Please make more styles and colours.
Recyclingmaterialien
Klarna An der Kasse verfügbar.
Mit kompromisslosem Komfort kannst du dein Bestes geben. Dieses weit geschnittene, von Muscle-Tank-Tops inspirierte Oberteil lässt sich leicht einstecken, um den perfekten A'ja-Look zu kreieren, oder locker tragen, um so ein luftiges Tragegefühl zu erzeugen. Das Poly-Baumwollmischgewebe ist von Natur aus atmungsaktiv, sodass es jederzeit für den Court bereit ist.
A'ja Wilson
Mit kompromisslosem Komfort kannst du dein Bestes geben. Dieses weit geschnittene, von Muscle-Tank-Tops inspirierte Oberteil lässt sich leicht einstecken, um den perfekten A'ja-Look zu kreieren, oder locker tragen, um so ein luftiges Tragegefühl zu erzeugen. Das Poly-Baumwollmischgewebe ist von Natur aus atmungsaktiv, sodass es jederzeit für den Court bereit ist.
A'jas Logo basiert auf dem Stern, den sie immer in ihrer Unterschrift zeichnet. Ihr Logo ist stark, mutig und verspielt – genau wie die Energie, die sie auf den Court bringt.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
5 Sterne
Perfect cut
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Perfect. Finally a great muscle tee for the girls too!!! Please make more styles and colours.
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