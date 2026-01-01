Nike Air
Set aus Fleece-Pullover und Hose (jüngere Kinder)
Klarna An der Kasse verfügbar.
Dieses moderne 2-teilige Set aus weichem Baumwoll-/Poly-Fleece ist leicht und hält trotzdem warm. Der bequeme und geräumige Hoodie lässt sich einfach mit anderen Kleidungsstücken kombinieren, während die Kängurutasche kleine Hände angenehm warm hält. Die dazu passende Hose hat einen elastischen Bund, der für eine bequeme Passform sorgt. Die Taschen an den Seiten eignen sich zur Aufbewahrung kleiner Gegenstände und die schmal zulaufenden Beine mit elastischen Bündchen bieten für ein sicheres Tragegefühl, in dem Kinder bequem spielen können.
- Gezeigte Farbe: Schwarz
- Style: HQ7834-010
Nike Air
Dieses moderne 2-teilige Set aus weichem Baumwoll-/Poly-Fleece ist leicht und hält trotzdem warm. Der bequeme und geräumige Hoodie lässt sich einfach mit anderen Kleidungsstücken kombinieren, während die Kängurutasche kleine Hände angenehm warm hält. Die dazu passende Hose hat einen elastischen Bund, der für eine bequeme Passform sorgt. Die Taschen an den Seiten eignen sich zur Aufbewahrung kleiner Gegenstände und die schmal zulaufenden Beine mit elastischen Bündchen bieten für ein sicheres Tragegefühl, in dem Kinder bequem spielen können.
Vorteile
Beide Teile können separat mit anderen Kleidungsstücken deines Kindes kombiniert werden.
Produktinformationen
- 80 % Baumwolle, 20 % Polyester
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Schwarz
- Style: HQ7834-010
Größe und Passform
- Model trägt Größe 6 bei einer Körpergröße von 124 cm
- Standardpassform: lässig und traditionell
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
Bewertungen (0)
Bewertungen (0)
Keine Bewertungen
Sag uns, was du denkst. Schreib vor allen anderen eine Bewertung zu Nike Air.
Nike Air