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Nike Air Set aus Fleece-Pullover und Hose (jüngere Kinder) - Schwarz

Nike Air

Set aus Fleece-Pullover und Hose (jüngere Kinder)

74,99 €

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Dieses moderne 2-teilige Set aus weichem Baumwoll-/Poly-Fleece ist leicht und hält trotzdem warm. Der bequeme und geräumige Hoodie lässt sich einfach mit anderen Kleidungsstücken kombinieren, während die Kängurutasche kleine Hände angenehm warm hält. Die dazu passende Hose hat einen elastischen Bund, der für eine bequeme Passform sorgt. Die Taschen an den Seiten eignen sich zur Aufbewahrung kleiner Gegenstände und die schmal zulaufenden Beine mit elastischen Bündchen bieten für ein sicheres Tragegefühl, in dem Kinder bequem spielen können.


  • Gezeigte Farbe: Schwarz
  • Style: HQ7834-010

Nike Air

74,99 €

Dieses moderne 2-teilige Set aus weichem Baumwoll-/Poly-Fleece ist leicht und hält trotzdem warm. Der bequeme und geräumige Hoodie lässt sich einfach mit anderen Kleidungsstücken kombinieren, während die Kängurutasche kleine Hände angenehm warm hält. Die dazu passende Hose hat einen elastischen Bund, der für eine bequeme Passform sorgt. Die Taschen an den Seiten eignen sich zur Aufbewahrung kleiner Gegenstände und die schmal zulaufenden Beine mit elastischen Bündchen bieten für ein sicheres Tragegefühl, in dem Kinder bequem spielen können.

Vorteile

Beide Teile können separat mit anderen Kleidungsstücken deines Kindes kombiniert werden.

Produktinformationen

  • 80 % Baumwolle, 20 % Polyester
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Schwarz
  • Style: HQ7834-010

Größe und Passform

    • Model trägt Größe 6 bei einer Körpergröße von 124 cm
    • Standardpassform: lässig und traditionell
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

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    Preise inkl. MwSt. und ggf. zzgl. Versandkosten. Einzelheiten zu den Versandkosten findest du hier

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