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Nike Air Max Plus 3 Schuh (Herren) - Schwarz/Smoke Grey

Nike Air Max Plus 3

Schuh (Herren)

189,99 €
Schwarz/Smoke Grey
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Dieser Air Max Plus 3 ehrt seine Tradition mit einer dezenten Hommage an seine Vorgänger. Die Schaumstoffdämpfung und Max Air-Elemente sorgen für bewährte Sprungkraft und Tragekomfort bei jedem Schritt. Futuristische Designlinien und elegante Details bringen diesen Schuh mit einem auffälligen Style in die Gegenwart.


  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Smoke Grey
  • Style: IF6319-001

Nike Air Max Plus 3

189,99 €

Dieser Air Max Plus 3 ehrt seine Tradition mit einer dezenten Hommage an seine Vorgänger. Die Schaumstoffdämpfung und Max Air-Elemente sorgen für bewährte Sprungkraft und Tragekomfort bei jedem Schritt. Futuristische Designlinien und elegante Details bringen diesen Schuh mit einem auffälligen Style in die Gegenwart.

Vorteile

  • Das Obermaterial aus Kunstleder und luftigem Mesh sorgen für Atmungsaktivität, Strapazierfähigkeit und Halt.
  • Die ursprünglich für Leistungsläufe konzipierten Max Air-Elemente in der Ferse und im Vorfuß sorgen für leichtgewichtige Dämpfung.
  • Polierte Akzente aus Kunststoff im Zehenbereich sorgen für Strapazierfähigkeit und Glanz.
  • Die Gummi-Außensohle sorgt für zusätzliche Traktion.

Produktinformationen

  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Smoke Grey
  • Style: IF6319-001

Die Nike Air Max Story

Die revolutionäre Air-Technologie kam im Jahr 1978 zum ersten Mal in Schuhen von Nike zum Einsatz. 1987 feierte dann der Air Max 1 sein Debüt – mit sichtbarer Air-Technologie in der Ferse. Plötzlich war der Tragekomfort der Air-Dämpfung nicht mehr nur spürbar, sondern auch zu sehen. Seitdem sind Air Max Schuhe der nächsten Generation mit ihren auffälligen Farbkombinationen und der zuverlässigen, leichtgewichtigen Dämpfung sowohl bei Athlet:innen als auch bei Sammler:innen sehr beliebt.

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (83)

4.6 Sterne

  • Ottimo

    Tatiana65ac878656de4185823c723830bcc72a

    Ottimo prodotto e spedizione veloce

  • Rundum Klasse

    YvonneS300622091

    Toller schicker Schuh!! Wie immer eine schnelle Lieferung. Sind von Nike einfach begeistert!!

  • Top

    BettinaG456558291

    Der Schuh hat ein cooles Design, klares leuchtendes Weiß und ist sehr bequem

Nike Air Max Plus 3 Schuh (Herren)

Nike Air Max Plus 3

189,99 €
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