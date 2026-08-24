Nike Air Max Plus 3 Schuh (Herren)

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Dieser Air Max Plus 3 ehrt seine Tradition mit einer dezenten Hommage an seine Vorgänger. Die Schaumstoffdämpfung und Max Air-Elemente sorgen für bewährte Sprungkraft und Tragekomfort bei jedem Schritt. Futuristische Designlinien und elegante Details bringen diesen Schuh mit einem auffälligen Style in die Gegenwart.
Nike Air Max Plus 3
Dieser Air Max Plus 3 ehrt seine Tradition mit einer dezenten Hommage an seine Vorgänger. Die Schaumstoffdämpfung und Max Air-Elemente sorgen für bewährte Sprungkraft und Tragekomfort bei jedem Schritt. Futuristische Designlinien und elegante Details bringen diesen Schuh mit einem auffälligen Style in die Gegenwart.
Die revolutionäre Air-Technologie kam im Jahr 1978 zum ersten Mal in Schuhen von Nike zum Einsatz. 1987 feierte dann der Air Max 1 sein Debüt – mit sichtbarer Air-Technologie in der Ferse. Plötzlich war der Tragekomfort der Air-Dämpfung nicht mehr nur spürbar, sondern auch zu sehen. Seitdem sind Air Max Schuhe der nächsten Generation mit ihren auffälligen Farbkombinationen und der zuverlässigen, leichtgewichtigen Dämpfung sowohl bei Athlet:innen als auch bei Sammler:innen sehr beliebt.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
4.6 Sterne
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Rundum Klasse
YvonneS300622091
Toller schicker Schuh!! Wie immer eine schnelle Lieferung. Sind von Nike einfach begeistert!!
Top
BettinaG456558291
Der Schuh hat ein cooles Design, klares leuchtendes Weiß und ist sehr bequem
Nike Air Max Plus 3