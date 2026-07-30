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Nike Air Max Moto 2K Schuh (Herren) - Schwarz/Schwarz/Anthracite/Schwarz

Nike Air Max Moto 2K

Schuh (Herren)

139,99 €
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Klarna An der Kasse verfügbar.

Kostenlose Abholung
Für Click and Collect beim Checkout verfügbar

Vertraut und doch fresh: Der Air Max Moto ist bereit für die nächste Tour. Ein Obermaterial aus Ripstop und Knebel-Schnürsenkel ergänzen die von Performance inspirierten Details und das Max Air-Element in der Ferse.


  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Anthracite/Schwarz
  • Style: IR0072-002

Nike Air Max Moto 2K

139,99 €

Vertraut und doch fresh: Der Air Max Moto ist bereit für die nächste Tour. Ein Obermaterial aus Ripstop und Knebel-Schnürsenkel ergänzen die von Performance inspirierten Details und das Max Air-Element in der Ferse.

Vorteile

  • Die weiche, bequeme Max Air-Dämpfung bietet genau das richtige Maß an Halt.
  • Das Obermaterial aus Ripstop und Kunstleder ist atmungsaktiv und strapazierfähig.
  • Der geräumige Zehenbereich sorgt für Tragekomfort und sieht trotzdem schlank aus.

Produktinformationen

  • Schaumstoff-Mittelsohle
  • Gummi-Außensohle
  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Anthracite/Schwarz
  • Style: IR0072-002

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (3)

4.7 Sterne

  • Taille 47 parfaite

    brigitte518719557

    Parfaites Légères et très joli look

  • Incredible shoes but size up one whole size.

    BrandonD711548387

    Buy these shoes one size up, trust me. I have several pair of these shoes and they are the most comfortable Nikes I own.

  • RollandC820324734

    Great shoe. Comfortable but the outer/topline of the shoe feels like I’ll bust through them if I walk to fast.

Nike Air Max Moto 2K Schuh (Herren)

Nike Air Max Moto 2K

139,99 €
Preise inkl. MwSt. und ggf. zzgl. Versandkosten. Einzelheiten zu den Versandkosten findest du hier

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