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Nike Air Max Moto 2K Schuh (Herren) - Platinum Tint/Sail/Anthracite/Metallic Silver

Nike Air Max Moto 2K

Herrenschuh

139,99 €
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Vertraut und doch fresh: Der Air Max Moto 2K ist bereit für die nächste Tour. Metallic-Akzente ergänzen von Performance inspirierte Details und die Max Air-Dämpfung.


  • Gezeigte Farbe: Platinum Tint/Sail/Anthracite/Metallic Silver
  • Style: IV5759-094

Nike Air Max Moto 2K

139,99 €

Vertraut und doch fresh: Der Air Max Moto 2K ist bereit für die nächste Tour. Metallic-Akzente ergänzen von Performance inspirierte Details und die Max Air-Dämpfung.

Vorteile

  • Das Obermaterial aus Kunstleder und Textil sorgt für einen strapazierfähigen Lagenlook.
  • Die weiche, bequeme Max Air-Dämpfung bietet genau das richtige Maß an Halt.
  • Die Gummi-Außensohle sorgt für strapazierfähige Traktion.

Produktinformationen

  • Schaumstoff-Mittelsohle
  • Gummi-Außensohle
  • Reflektierende Designdetails
  • Nicht zur Verwendung als persönliche Schutzausrüstung (PSA) geeignet
  • Gezeigte Farbe: Platinum Tint/Sail/Anthracite/Metallic Silver
  • Style: IV5759-094

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

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    Nike Air Max Moto 2K Schuh (Herren)

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