Nike Air Max Moto 2K Schuh (Herren)

1/2 Size Up
JackD522105363
Comfortable in the midsole and heel area length runs short size up 1/2.
Klarna An der Kasse verfügbar.
Vertraut und doch fresh: Der Air Max Moto 2K ist bereit für die nächste Tour. Metallic-Akzente ergänzen von Performance inspirierte Details und die Max Air-Dämpfung.
Nike Air Max Moto 2K
Vertraut und doch fresh: Der Air Max Moto 2K ist bereit für die nächste Tour. Metallic-Akzente ergänzen von Performance inspirierte Details und die Max Air-Dämpfung.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
4.3 Sterne
1/2 Size Up
JackD522105363
Comfortable in the midsole and heel area length runs short size up 1/2.
AnjaF388205822
Alles top, Passform gut und schaut gut aus
Great support for everyday wear and workouts. I’m very happy with my purchase and would definitely buy Nike again. Highly recommended!
NATALIA82085074
* Excellent Comfort and Quality * Perfect Fit, Great Style * Comfortable and Stylish Sneakers * Exceeded My Expectations * Excellent Shoes for Everyday Wear * Great Support and Amazing Comfort * Worth Every Penny * Fantastic Quality and Comfort * My New Favorite Sneakers * Highly Recommend These Nike Shoes
Nike Air Max Moto 2K