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Nike Air Max Moto 2K Schuh (Herren) - Schwarz/Off Noir/Anthracite

Nike Air Max Moto 2K

Herrenschuh

129,99 €
Schwarz/Off Noir/Anthracite
Light Armory Blue/Work Blue/Gum Light Brown/Weiß
Cool Grey/Photon Dust/Wolf Grey/Weiß
Linen/Baroque Brown/Chalk/Light Orewood Brown
Grey Fog/Gunsmoke/Coconut Milk/Summit White
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Klarna An der Kasse verfügbar.

Kostenlose Abholung
Für Click and Collect beim Checkout verfügbar

Vertraut und doch fresh: Der Air Max Moto 2K ist bereit für die nächste Tour. Reflektierende Akzente ergänzen von Performance inspirierte Details und die Max Air-Dämpfung.


  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Off Noir/Anthracite
  • Style: IQ4924-006

Nike Air Max Moto 2K

129,99 €

Vertraut und doch fresh: Der Air Max Moto 2K ist bereit für die nächste Tour. Reflektierende Akzente ergänzen von Performance inspirierte Details und die Max Air-Dämpfung.

Vorteile

  • Das Obermaterial aus Kunstleder und Textil sorgt für einen strapazierfähigen Lagenlook.
  • Die weiche, bequeme Max Air-Dämpfung bietet genau das richtige Maß an Halt.
  • Die Gummi-Außensohle sorgt für strapazierfähige Traktion.

Produktinformationen

  • Schaumstoff-Mittelsohle
  • Gummi-Außensohle
  • Nicht zur Verwendung als persönliche Schutzausrüstung (PSA) geeignet
  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Off Noir/Anthracite
  • Style: IQ4924-006

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (16)

4.5 Sterne

  • patrik3e1148babb93430487be37b01354d09c

    Heel mooie uitvoering, voelt zeer goed aan de voet en ben fan van airs

  • Mooi, maar te klein

    MarcN701195866

    Vallen kleiner dan normaal. Heel irritant als normaliter altijd dezelfde maat hebt.

  • johano423815889

    Comfortable shoe but for me my normal size I have in other Nike shoes were a bit larger than this one. I wished it was the same.

Nike Air Max Moto 2K Schuh (Herren)

Nike Air Max Moto 2K

129,99 €
Preise inkl. MwSt. und ggf. zzgl. Versandkosten. Einzelheiten zu den Versandkosten findest du hier

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