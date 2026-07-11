Nike Air Max Moto 2K Schuh (Herren)

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Heel mooie uitvoering, voelt zeer goed aan de voet en ben fan van airs
Klarna An der Kasse verfügbar.
Vertraut und doch fresh: Der Air Max Moto 2K ist bereit für die nächste Tour. Reflektierende Akzente ergänzen von Performance inspirierte Details und die Max Air-Dämpfung.
Nike Air Max Moto 2K
Vertraut und doch fresh: Der Air Max Moto 2K ist bereit für die nächste Tour. Reflektierende Akzente ergänzen von Performance inspirierte Details und die Max Air-Dämpfung.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
4.5 Sterne
patrik3e1148babb93430487be37b01354d09c
Heel mooie uitvoering, voelt zeer goed aan de voet en ben fan van airs
Mooi, maar te klein
MarcN701195866
Vallen kleiner dan normaal. Heel irritant als normaliter altijd dezelfde maat hebt.
johano423815889
Comfortable shoe but for me my normal size I have in other Nike shoes were a bit larger than this one. I wished it was the same.
Nike Air Max Moto 2K