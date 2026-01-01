Nike Air Max Lite
Golftasche
Klarna An der Kasse verfügbar.
Die Nike Air Max Lite Tasche wiegt ca. 2 kg und wurde für Golfer:innen entwickelt, die viel tragen. Gepolsterte Air Max-Träger und ein Lendenpolster bieten sicheren und bequemen Tragekomfort. Die praktische Außentasche bietet Platz für eine Wasserflasche, damit du auf dem Platz optimal mit Flüssigkeit versorgt bist.
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Pure Platinum/Schwarz
- Style: IO1600-095
Nike Air Max Lite
Die Nike Air Max Lite Tasche wiegt ca. 2 kg und wurde für Golfer:innen entwickelt, die viel tragen. Gepolsterte Air Max-Träger und ein Lendenpolster bieten sicheren und bequemen Tragekomfort. Die praktische Außentasche bietet Platz für eine Wasserflasche, damit du auf dem Platz optimal mit Flüssigkeit versorgt bist.
Vorteile
- Vier Trennwände sorgen dafür, dass deine Schläger getrennt und ordentlich aufbewahrt werden.
- Fünf Taschen für zusätzlichen Stauraum für Bälle, Tees und andere Essentials.
Produktinformationen
- Handschuh-Patch mit Klettverschluss
- Stifthülle
- 100 % Polyester
- Nur Fleckenentfernung möglich
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Pure Platinum/Schwarz
- Style: IO1600-095
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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