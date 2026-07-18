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Nike Air Max 90 Premium Schuh (Herren) - Off White/Grey Fog/Smoke Grey/Photon Dust

Nike Air Max 90 Premium

Herrenschuh

149,99 €
Off White/Grey Fog/Smoke Grey/Photon Dust
Phantom/Cream II/Safety Orange/Light Orewood Brown
Schwarz/Iron Grey/Cool Grey/Schwarz
Light Smoke Grey/Smoke Grey/Volt/Iron Grey
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Der Air Max 90 bleibt mit der legendären Waffelsohle seinen Laufsport-Wurzeln treu, während genähte Überzüge und strukturierte Akzente für den 90er-Look sorgen, den du so liebst. Die Farben sind gut kombinierbar und die sichtbare Dämpfung bietet viel Tragekomfort, egal wo du gerade unterwegs bist.


  • Gezeigte Farbe: Off White/Grey Fog/Smoke Grey/Photon Dust
  • Style: IM5759-100

Nike Air Max 90 Premium

149,99 €

Der Air Max 90 bleibt mit der legendären Waffelsohle seinen Laufsport-Wurzeln treu, während genähte Überzüge und strukturierte Akzente für den 90er-Look sorgen, den du so liebst. Die Farben sind gut kombinierbar und die sichtbare Dämpfung bietet viel Tragekomfort, egal wo du gerade unterwegs bist.

Vorteile

  • Die weiche, bequeme Max Air-Dämpfung bietet genau das richtige Maß an Halt.
  • Nike Air-Technologie bietet Aufprallschutz und Dämpfung bei jedem Schritt.
  • Die Gummi-Außensohle mit Waffelprofil sorgt für Traktion und traditionellen Style.

Produktinformationen

  • Niedrig geschnittener Schuhkragen
  • Schaumstoff-Mittelsohle
  • Gezeigte Farbe: Off White/Grey Fog/Smoke Grey/Photon Dust
  • Style: IM5759-100

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (21)

4.8 Sterne

  • MaryP12913563

    Its nice so comfortable to wear...hope that have color navy blue combination color

  • Annamária735089855

    Jó minőségű, jó méretű. Kényelmes.

  • faridal4247322

    Pour un cadeau , trop belles. Le beige est discret , on peut facilement les mettre avec un costume . Le beige est très beau , beau design . Je recommande

Nike Air Max 90 Premium Schuh (Herren)

Nike Air Max 90 Premium

149,99 €
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