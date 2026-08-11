Nike Air Max 90 Premium Schuh (Herren)

Ok
Manuel597420244
Tutto bene grazie. Ordine perfetto è arrivato velocemente. Tutto ok
Klarna An der Kasse verfügbar.
Feiere den Fußball auf seiner größten Bühne mit diesem legendären Air Max 90. Wirbelnde Grafiken und Grautöne werden von lebhaften orangefarbenen Akzenten unterbrochen, die für das Team „Oranje“ stehen. Der Sneaker bleibt mit der klassischen Waffelsohle seinen Laufsport-Wurzeln treu, während genähte Überzüge und strukturierte Akzente für den 90er-Look sorgen, den du so liebst. Auffällige Farben und die sichtbare Dämpfung runden den Schuh ab.
Nike Air Max 90 Premium
Feiere den Fußball auf seiner größten Bühne mit diesem legendären Air Max 90. Wirbelnde Grafiken und Grautöne werden von lebhaften orangefarbenen Akzenten unterbrochen, die für das Team „Oranje“ stehen. Der Sneaker bleibt mit der klassischen Waffelsohle seinen Laufsport-Wurzeln treu, während genähte Überzüge und strukturierte Akzente für den 90er-Look sorgen, den du so liebst. Auffällige Farben und die sichtbare Dämpfung runden den Schuh ab.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
4.8 Sterne
Ok
Manuel597420244
Tutto bene grazie. Ordine perfetto è arrivato velocemente. Tutto ok
Great fit, colors and styling; very comfy shoe to wear.
Christopher198865
Love the fit, usually wear a size 13 in other brands, butfits great for my big wide foot using Nikes sizing chart. Been wearing skateboard shoes for the past 30 years, these are so comfortable compared to those. I really like this shoe. I like the option to have them laced wider with a wider set of lacing holes down by the toes. Color combination of the different grays along with the vibrant orange accent is really nicely styled.
Awesome 90s.
john646473682
The Premium title is deserved. These look and feel great. The quality is outstanding, I can’t recommend them enough.
Nike Air Max 90 Premium