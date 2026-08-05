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Klarna An der Kasse verfügbar.
Der Nike Air Max 90 LTR kehrt mit einem noch besseren Tragegefühl zurück. Die Dämpfung ist weicher und flexibler. Das Max Air-Element wurde für wachsende Füße optimiert und die Form gibt den Zehen mehr Spielraum. Er besticht mit dem gleichen Design und Look und bringt einen Klassiker der 90er Jahre in eine neue Generation.
Nike Air Max 90 LTR
IKONISCHE AIR FÜR KINDER.
Der Nike Air Max 90 LTR kehrt mit einem noch besseren Tragegefühl zurück. Die Dämpfung ist weicher und flexibler. Das Max Air-Element wurde für wachsende Füße optimiert und die Form gibt den Zehen mehr Spielraum. Er besticht mit dem gleichen Design und Look und bringt einen Klassiker der 90er Jahre in eine neue Generation.
Diese Low Tops bestehen aus Echt- und Kunstleder, das für Strapazierfähigkeit und ein klassisches Tragegefühl sorgt. Die Form gibt den Zehen mehr Spielraum und die Passform sorgt für Tragekomfort.
Das Max Air-Element hat ein weicheres Tragegefühl, genau richtig für Kinder. Der bequeme und flexible Schaumstoff macht das Gehen leichter.
Die zusätzliche Polsterung im Knöchelbereich gewährleistet ein weiches Tragegefühl, damit du hineinschlüpfen kannst und sofort von höchstem Tragekomfort profitierst.
Die durchgehende Gummisohle mit Kerben sorgt für Flexibilität und ein natürliches Tragegefühl bei jedem Schritt.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
4.6 Sterne
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Love them! Love them! Love them! Love them!
Allisonk397280649
Very comfortable, stylish. I purchase these all the time.
Shoes
alex250353355
The laces didn’t go with the shoe
Nike Air Max 90 LTR
Entdecke den Nike Air Max 90 LTR Schuh für ältere Kinder
Das Low-Top-Design aus Echt- und Kunstleder ist strapazierfähig und bietet ein klassisches Tragegefühl. Die Form gibt den Zehen mehr Spielraum und die Passform sorgt für Tragekomfort.
Das Max Air-Element hat ein weicheres Tragegefühl, genau richtig für Kinder. Der bequeme und flexible Schaumstoff sorgt für ein angenehmes Laufgefühl.
Die zusätzliche Polsterung im Knöchelbereich gewährleistet ein weiches Tragegefühl, damit du hineinschlüpfen kannst und sofort von höchstem Tragekomfort profitierst.