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Air Jordan 4 Retro Schuh (ältere Kinder) - Schwarz/Bright Mango/Barely Volt/Infrared 23

Air Jordan 4 Retro

Schuh (ältere Kinder)

159,99 €
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Gibt es etwas Besseres, als ein neues Paar AJ4? Nicht, wenn du uns fragst. Das Obermaterial aus samtigem Nubuk und geschmeidigem Leder sorgt für einen hochwertigen Look.


  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Bright Mango/Barely Volt/Infrared 23
  • Style: II1271-001

Air Jordan 4 Retro

159,99 €

Gibt es etwas Besseres, als ein neues Paar AJ4? Nicht, wenn du uns fragst. Das Obermaterial aus samtigem Nubuk und geschmeidigem Leder sorgt für einen hochwertigen Look.

Vorteile

  • Die Kombination aus Echt- und Kunstleder und gitterartigem Mesh verleiht dem Schuh Struktur, Dimension und erhabenen Style.
  • Die weiche, bequeme Max Air-Dämpfung bietet genau das richtige Maß an Halt.
  • Die frei schwebenden Ösenleisten am Knöchel ziehen sich beim Schnüren über den Fuß und sorgen so für eine sichere Passform.
  • Die Gummi-Außensohle mit Fischgrätenprofil sorgt für strapazierfähige Traktion.

Produktinformationen

  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Bright Mango/Barely Volt/Infrared 23
  • Style: II1271-001

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (3)

5 Sterne

  • Love them

    Amber220805258

    I love them they fit perfectly!! And are comfortable and not tight on my feet !!

  • TarshaT151282010

    I love them and have gotten a lot of compliments. I also like that when I order shoes it doesn't take long to ship

  • Retro 4

    Ironman B

    [This review was collected as part of a promotion.] Great shoe and unique color way………………………………………………!

    Produkt kostenlos erhalten bzw. im Rahmen einer Verlosung oder als Give-away oder im Gegenzug für einen Rabatt bewertet.
    #productsprovidedbynike

Air Jordan 4 Retro Schuh (ältere Kinder)

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