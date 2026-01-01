Air Jordan 1 Mid SE Schuh (Damen)

Air Jordan 1 Mid SE
Damenschuh
Klarna An der Kasse verfügbar.
Dieser Air Jordan 1 Mid SE vereint Court-Style mit besonderem Tragekomfort in einem legendären Design. Das Air-Sole-Element sorgt für Dämpfung auf Hartholz und der gepolsterte Kragen sorgt für ein stützendes Tragegefühl.
- Gezeigte Farbe: Sesame/Sail/Coconut Milk/Khaki
- Style: IR2011-247
Air Jordan 1 Mid SE
Dieser Air Jordan 1 Mid SE vereint Court-Style mit besonderem Tragekomfort in einem legendären Design. Das Air-Sole-Element sorgt für Dämpfung auf Hartholz und der gepolsterte Kragen sorgt für ein stützendes Tragegefühl.
Vorteile
- Nike Air-Technologie bietet Aufprallschutz und Dämpfung bei jedem Schritt.
- Perforationen im Zehenbereich sorgen für zusätzliche Atmungsaktivität.
Produktinformationen
- Leder- und Textil-Obermaterial
- Schaumstoff-Mittelsohle
- Gummi-Außensohle
- Mid Top-Schuhkragen
- Gezeigte Farbe: Sesame/Sail/Coconut Milk/Khaki
- Style: IR2011-247
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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