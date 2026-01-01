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Air Jordan 1 Mid SE Schuh (Damen) - Sesame/Sail/Coconut Milk/Khaki

Air Jordan 1 Mid SE

Damenschuh

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Dieser Air Jordan 1 Mid SE vereint Court-Style mit besonderem Tragekomfort in einem legendären Design. Das Air-Sole-Element sorgt für Dämpfung auf Hartholz und der gepolsterte Kragen sorgt für ein stützendes Tragegefühl.


  • Gezeigte Farbe: Sesame/Sail/Coconut Milk/Khaki
  • Style: IR2011-247

Air Jordan 1 Mid SE

30 % Rabatt

Dieser Air Jordan 1 Mid SE vereint Court-Style mit besonderem Tragekomfort in einem legendären Design. Das Air-Sole-Element sorgt für Dämpfung auf Hartholz und der gepolsterte Kragen sorgt für ein stützendes Tragegefühl.

Vorteile

  • Nike Air-Technologie bietet Aufprallschutz und Dämpfung bei jedem Schritt.
  • Perforationen im Zehenbereich sorgen für zusätzliche Atmungsaktivität.

Produktinformationen

  • Leder- und Textil-Obermaterial
  • Schaumstoff-Mittelsohle
  • Gummi-Außensohle
  • Mid Top-Schuhkragen
  • Gezeigte Farbe: Sesame/Sail/Coconut Milk/Khaki
  • Style: IR2011-247

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

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