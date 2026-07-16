Air Jordan 1 Mid SE Schuh (ältere Kinder)

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Diese Version des AJ1 ist eine Neuauflage des ersten Signature-Modells von Mike mit einem frischen Farbmix. Hochwertige Materialien, eine weiche Dämpfung und ein gepolsterter Schuhkragen am Knöchel sorgen für optimalen Halt und feiern den Schuh, mit dem alles begann.
Air Jordan 1 Mid SE
Diese Version des AJ1 ist eine Neuauflage des ersten Signature-Modells von Mike mit einem frischen Farbmix. Hochwertige Materialien, eine weiche Dämpfung und ein gepolsterter Schuhkragen am Knöchel sorgen für optimalen Halt und feiern den Schuh, mit dem alles begann.
5 Sterne
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Air Jordan 1 Mid SE