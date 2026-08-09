Air Jordan 1 Mid SE Edge Schuh (Damen)

Statement Piece
yorubar117750092
By far my favorite pair of Air Jordan’s. Immediately out the box the colors are vibrant and fun. A true statement piece to any wardrobe!!
Klarna An der Kasse verfügbar.
Mit diesen AJ1-Mids mit Blockfarben-Design bringst du deinen Style auf ein neues Level. Die leuchtenden Akzente sorgen für einen auffälligen Look, mit dem du die Blicke auf dich ziehen wirst. Das weiche Leder lässt sich einfach eintragen und die klassische Nike Air-Dämpfung bringt ein erhabenes Tragegefühl mit.
Air Jordan 1 Mid SE Edge
Mit diesen AJ1-Mids mit Blockfarben-Design bringst du deinen Style auf ein neues Level. Die leuchtenden Akzente sorgen für einen auffälligen Look, mit dem du die Blicke auf dich ziehen wirst. Das weiche Leder lässt sich einfach eintragen und die klassische Nike Air-Dämpfung bringt ein erhabenes Tragegefühl mit.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
4.3 Sterne
Statement Piece
yorubar117750092
By far my favorite pair of Air Jordan’s. Immediately out the box the colors are vibrant and fun. A true statement piece to any wardrobe!!
Nice looking shoe.
MMerc
Nice sneaker. Love the laces and the mid top. Great color combo. Comfortable.
EXPOSED FOAM
DaisyM329365840
The shoes are pretty, the exposed foam at the top makes no sense. I have to return them for that reason.
Air Jordan 1 Mid SE Edge