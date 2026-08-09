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Hoch bewertet
Air Jordan 1 Mid SE Edge Schuh (Damen) - Pale Ivory/Schwarz/Muslin/Racer Pink

Air Jordan 1 Mid SE Edge

Damenschuh

149,99 €
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Mit diesen AJ1-Mids mit Blockfarben-Design bringst du deinen Style auf ein neues Level. Die leuchtenden Akzente sorgen für einen auffälligen Look, mit dem du die Blicke auf dich ziehen wirst. Das weiche Leder lässt sich einfach eintragen und die klassische Nike Air-Dämpfung bringt ein erhabenes Tragegefühl mit.


  • Gezeigte Farbe: Pale Ivory/Schwarz/Muslin/Racer Pink
  • Style: IB7007-107

Air Jordan 1 Mid SE Edge

149,99 €

Mit diesen AJ1-Mids mit Blockfarben-Design bringst du deinen Style auf ein neues Level. Die leuchtenden Akzente sorgen für einen auffälligen Look, mit dem du die Blicke auf dich ziehen wirst. Das weiche Leder lässt sich einfach eintragen und die klassische Nike Air-Dämpfung bringt ein erhabenes Tragegefühl mit.

Vorteile

  • Das Obermaterial aus Leder gewährt Strapazierfähigkeit und Struktur.
  • Das gekapselte Nike Air-Sole-Element sorgt für Dämpfung bei geringem Gewicht.
  • Gummi in der Außensohle bietet zuverlässige Traktion.

Produktinformationen

  • Wings-Logo am Schuhkragen
  • Jumpman auf der Lasche
  • Gezeigte Farbe: Pale Ivory/Schwarz/Muslin/Racer Pink
  • Style: IB7007-107

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (18)

4.3 Sterne

  • Statement Piece

    yorubar117750092

    By far my favorite pair of Air Jordan’s. Immediately out the box the colors are vibrant and fun. A true statement piece to any wardrobe!!

  • Nice looking shoe.

    MMerc

    Nice sneaker. Love the laces and the mid top. Great color combo. Comfortable.

  • EXPOSED FOAM

    DaisyM329365840

    The shoes are pretty, the exposed foam at the top makes no sense. I have to return them for that reason.

Air Jordan 1 Mid SE Edge Schuh (Damen)

Air Jordan 1 Mid SE Edge

149,99 €
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