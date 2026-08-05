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Hoch bewertet
Air Jordan 1 Mid Schuh für ältere Kinder - Pink Gaze/Weiß/Schwarz

Air Jordan 1 Mid

Schuh (ältere Kinder)

30 % Rabatt
Pink Gaze/Weiß/Schwarz
Schwarz/Aura/Squadron Blue/Schwarz
Summit White/Infrared 23/Neutral Grey/Schwarz
Obsidian/Weiß/Dark Powder Blue
Violet Mist/Barely Grape/Weiß
University Blue/Weiß/Sail/Midnight Navy
Schwarz/Weiß/University Red
Pink Foam/China Rose/Weiß/Pink Foam
Schwarz/Palomino/University Red/Phantom
True Blue/Varsity Red/Schwarz/Summit White
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Diese Version des AJ1 verleiht dem ersten Signature-Modell von Mike einen frischen Farbmix. Hochwertige Materialien, eine weiche Dämpfung und ein gepolsterter Schuhkragen am Knöchel sorgen für optimalen Halt und feiern den Schuh, mit dem alles begann.


  • Gezeigte Farbe: Pink Gaze/Weiß/Schwarz
  • Style: DQ8423-602

Air Jordan 1 Mid

30 % Rabatt

Diese Version des AJ1 verleiht dem ersten Signature-Modell von Mike einen frischen Farbmix. Hochwertige Materialien, eine weiche Dämpfung und ein gepolsterter Schuhkragen am Knöchel sorgen für optimalen Halt und feiern den Schuh, mit dem alles begann.

Vorteile

  • Die hochwertige Konstruktion sorgt für Tragekomfort und einen legendären Look.
  • Das gekapselte Air-Sole-Element in der Ferse gewährleistet weiche Dämpfung.

Produktinformationen

  • Klassische Schnürsenkel
  • Cupsohlen-Konstruktion
  • Gepolsterter Schuhkragen
  • Gezeigte Farbe: Pink Gaze/Weiß/Schwarz
  • Style: DQ8423-602

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

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Bewertungen (753)

4.8 Sterne

  • Love them

    Ventor781717325

    They good in love there a can’t get nothing like them

  • Perfect school shoes

    Mother of 5

    [This review was collected as part of a promotion.] Peferct and comfortable school shoes . Highly recommend.

    Produkt kostenlos erhalten bzw. im Rahmen einer Verlosung oder als Give-away oder im Gegenzug für einen Rabatt bewertet.
    #productsprovidedbynike

  • I ABSOLUTELY LOVE THESE!!!!

    TaiY

    [This review was collected as part of a promotion.] I love these! They are better in person. They are classic and classy! I feel like a lady, woman and cute in them! I went to ATL and gott many positive comments. A great buy!

    Produkt kostenlos erhalten bzw. im Rahmen einer Verlosung oder als Give-away oder im Gegenzug für einen Rabatt bewertet.
    #productsprovidedbynike

Air Jordan 1 Mid Schuh für ältere Kinder

Air Jordan 1 Mid

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