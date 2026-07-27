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Air Jordan 1 Low SE Schuh (ältere Kinder) - Game Royal/Schwarz/Schwarz/Bright Mango

Air Jordan 1 Low SE

Schuh (ältere Kinder)

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Ein legendärer Look, der anhält. Dieser AJ1 kombiniert das klassische Design des Originals mit hochwertigen Materialien, die dich den ganzen Tag lang am Laufen halten.


  • Gezeigte Farbe: Game Royal/Schwarz/Schwarz/Bright Mango
  • Style: II1249-400

Air Jordan 1 Low SE

30 % Rabatt

Ein legendärer Look, der anhält. Dieser AJ1 kombiniert das klassische Design des Originals mit hochwertigen Materialien, die dich den ganzen Tag lang am Laufen halten.

Vorteile

  • Das Obermaterial aus Leder gewährt Strapazierfähigkeit und Struktur.
  • Das gekapselte Nike Air-Sole-Element sorgt für Dämpfung bei geringem Gewicht.
  • Gummi in der Außensohle bietet zuverlässige Traktion.

Produktinformationen

  • Gezeigte Farbe: Game Royal/Schwarz/Schwarz/Bright Mango
  • Style: II1249-400

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (1)

5 Sterne

  • SepeedehS979715804

    I got these for my 9 year old and he was very impressed with the colors. He loves the shine on the shoe.

Air Jordan 1 Low SE Schuh (ältere Kinder)

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