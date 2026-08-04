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Air Jordan 1 Low SE Herrenschuh - Sail/Deep Pewter/Gamma Grey/Game Royal

Air Jordan 1 Low SE

Herrenschuh

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Der Air Jordan 1 Low, der vom Original aus dem Jahr 1985 inspiriert wurde, verleiht dir einen cleanen, klassischen Look, der vertraut und zugleich frisch ist. Mit einem ikonischen Design, das perfekt zu jeder Passform passt, sorgen diese Schuhe für ein optimales Tragegefühl.


  • Gezeigte Farbe: Sail/Deep Pewter/Gamma Grey/Game Royal
  • Style: IU2268-100

Air Jordan 1 Low SE

30 % Rabatt

Der Air Jordan 1 Low, der vom Original aus dem Jahr 1985 inspiriert wurde, verleiht dir einen cleanen, klassischen Look, der vertraut und zugleich frisch ist. Mit einem ikonischen Design, das perfekt zu jeder Passform passt, sorgen diese Schuhe für ein optimales Tragegefühl.

Vorteile

  • Das gekapselte Air-Sole-Element gewährleistet leichtgewichtige Dämpfung.
  • Das Obermaterial aus echtem gewährleistet Strapazierfähigkeit und einen hochwertigen Look.
  • Die Vollgummi-Außensohle verbessert die Traktion auf den verschiedensten Belägen.

Produktinformationen

  • Gezeigte Farbe: Sail/Deep Pewter/Gamma Grey/Game Royal
  • Style: IU2268-100

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

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Bewertungen (8)

4.9 Sterne

  • Alles super.

    DorisG219113016

    Der Artikel war wie erwartet und passt genau. Schnelle Lieferung.

  • Jättenöjd

    Peter634514800

    Supersnygga skor som jag är jättenöjd med. Passformen är perfekt.

  • Muted Classiness

    JamesR497376264

    Classy and easy to wear any day with the right outfit. Good work shoe since it has style and is way more comfortable than your typical dress sneaker.

Air Jordan 1 Low SE Herrenschuh

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