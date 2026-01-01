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Nike Air Force 1 '07 LV8 Schuh (Herren) - Schwarz/Sail

Nike Air Force 1 '07 LV8

Herrenschuh

129,99 €
Schwarz/Sail
Vast Grey/Sail
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Bequem, langlebig und zeitlos – dieser Schuh ist aus gutem Grund die Nummer 1. Das klassische 80er-Jahre-Design mit robustem Leder und auffälligen Details sorgt für einen stylishen Look, der dich auf dem Platz oder unterwegs begleitet.


  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Sail
  • Style: IU7592-001

Nike Air Force 1 '07 LV8

129,99 €

Bequem, langlebig und zeitlos – dieser Schuh ist aus gutem Grund die Nummer 1. Das klassische 80er-Jahre-Design mit robustem Leder und auffälligen Details sorgt für einen stylishen Look, der dich auf dem Platz oder unterwegs begleitet.

Vorteile

  • Das Obermaterial aus Echt- und Kunstleder mit perforiertem Zehenbereich ist atmungsaktiv und bequem.
  • Ein Nike Air-Element sorgt für Dämpfung bei geringem Gewicht.
  • Die Gummi-Außensohle mit klassischen Drehpunkten sorgt für Traktion und Strapazierfähigkeit.

Produktinformationen

  • Schaumstoff-Mittelsohle
  • Gummi-Außensohle
  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Sail
  • Style: IU7592-001

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

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    Nike Air Force 1 '07 LV8 Schuh (Herren)

    Nike Air Force 1 '07 LV8

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