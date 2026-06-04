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Nike Air Force 1 '07 LV8 Schuh (Herren) - Schwarz/Schwarz/Weiß

Nike Air Force 1 '07 LV8

Herrenschuh

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Bequem, langlebig und zeitlos – dieser Schuh ist aus gutem Grund die Nummer 1. Die klassische 80er-Jahre-Konstruktion und auffällige Details sorgen für einen stylischen Look, der dich auf dem Platz oder unterwegs begleitet.


  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Weiß
  • Style: IR0952-001

Nike Air Force 1 '07 LV8

30 % Rabatt

Bequem, langlebig und zeitlos – dieser Schuh ist aus gutem Grund die Nummer 1. Die klassische 80er-Jahre-Konstruktion und auffällige Details sorgen für einen stylischen Look, der dich auf dem Platz oder unterwegs begleitet.

Vorteile

  • Ein Nike Air-Element sorgt für Dämpfung bei geringem Gewicht.
  • Die Gummi-Außensohle mit traditionellen Basketball-Drehpunkten sorgt für Traktion und Strapazierfähigkeit.

Produktinformationen

  • Gepolsterter Schuhkragen
  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Weiß
  • Style: IR0952-001

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (3)

5 Sterne

  • Maxence70a77eb5df5c4284b93e6edb7dd937c0

    Conforme à mes attentes. Heureux de mon achat

  • Sehr bequem und stylisch

    Hamsa298937246

    Sehr bequeme Schuhe mit guter Qualität. Sie passen perfekt und sehen super aus. Ich bin sehr zufrieden mit dem Kauf.

  • Gut

    Selim825934850

    es gab’s paar Probleme mit der Versendung aber ich bin am Ende des Tages doch froh das ich bei Nike meine Schuhe bestellt habe.

Nike Air Force 1 '07 LV8 Schuh (Herren)

Nike Air Force 1 '07 LV8

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