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Hoch bewertet
Nike Air Force 1 '07 LV8 Schuh (Herren) - Off White/Summit White/Off White

Nike Air Force 1 '07 LV8

Herrenschuh

119,99 €
Off White/Summit White/Off White
Dusty Olive/Celadon/Dusty Olive
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Bequem, langlebig und zeitlos – dieser Schuh ist aus gutem Grund die Nummer 1. Das 80er-Jahre-Design kombiniert Canvas-Unterstoff mit Leder zu einer strukturierten Variante des klassischen Styles


  • Gezeigte Farbe: Off White/Summit White/Off White
  • Style: II9807-100

Nike Air Force 1 '07 LV8

119,99 €

Bequem, langlebig und zeitlos – dieser Schuh ist aus gutem Grund die Nummer 1. Das 80er-Jahre-Design kombiniert Canvas-Unterstoff mit Leder zu einer strukturierten Variante des klassischen Styles

Vorteile

  • Ein Nike Air-Element sorgt für Dämpfung bei geringem Gewicht.
  • Die robuste Gummi-Außensohle bietet Traktion und Strapazierfähigkeit.

Produktinformationen

  • Gezeigte Farbe: Off White/Summit White/Off White
  • Style: II9807-100

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

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Bewertungen (17)

5 Sterne

  • NIKOS273042730

    Παρά πολύ καλή επιλογή, και η εφαρμογή του, αλλά και πολύ όμορφο σχέδιο!

  • top

    Omar593000411

    Bellissime e comede scarpe Nike, ne comprerei un'altro paio

  • Great pair of shoes

    Aidan828550009

    My favorite pair of shoes I’ve owned from Nike they fit perfectly even with crease protectors I definitely recommend purchasing if you’re thinking about it

Nike Air Force 1 '07 LV8 Schuh (Herren)

Nike Air Force 1 '07 LV8

119,99 €
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