Recyclingmaterialien
Nike AeroSwift
Dri-FIT-ADV-Laufshorts mit Innenslip für Herren (ca. 5 cm)
Klarna An der Kasse verfügbar.
Dieses Produkt besteht zu mindestens 75 % aus recycelten Polyesterfasern.
Die AeroSwift Shorts unterstützen dich beim Laufen unter widrigsten Bedingungen. Ihr leichtes, gewebtes Material leitet den Schweiß zuverlässig ab und das gestrickte Innenfutter gibt dir den nötigen Halt. In den vier Taschen kannst du deine Gels, Snacks und andere wichtige Dinge für deinen Lauf verstauen.
- Gezeigte Farbe: Barely Green/Lapis
- Style: IH6937-394
Nike AeroSwift
Die AeroSwift Shorts unterstützen dich beim Laufen unter widrigsten Bedingungen. Ihr leichtes, gewebtes Material leitet den Schweiß zuverlässig ab und das gestrickte Innenfutter gibt dir den nötigen Halt. In den vier Taschen kannst du deine Gels, Snacks und andere wichtige Dinge für deinen Lauf verstauen.
Innovative, schweißableitende Technologie
Nike Dri-FIT ADV ergänzt unsere schweißableitende Technologie um fortschrittliche Kühlung und atmungsaktive Zonen, um einen trockenen und angenehmen Tragekomfort zu gewährleisten.
Für Bewegung entwickelt
Das in alle Richtungen dehnbare, gewebte Material wurde für Bewegungsfreiheit und Tragekomfort beim Laufen entwickelt. Die verbesserten Nähte sind an den Seiten niedriger als bei Vorgängerversionen und bieten so zusätzlichen Schutz. Der Flyvent-Bund mit elastischem Material und Mesh sorgt für ein atmungsaktives, eng anliegendes Tragegefühl.
Für Tempo gemacht
Die Aeroswift-Kollektion ist unsere ultimative Wettkampfausrüstung. Diese Bekleidung wurde für Geschwindigkeit entwickelt und gewährleistet optimale Performance und ablenkungsfreien Schutz.
Produktinformationen
- Hauptteil: 88 % Polyester / 12 % Elastan Elastikmaterial: 73 % Nylon / 27 % Elasthan. Futter: 89 % Polyester/11 % Elastan
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Barely Green/Lapis
- Style: IH6937-394
Größe und Passform
- Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 179 cm
- Standardpassform: lässig und traditionell
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
Herstellungsinformationen
- Der recycelte Polyester, der in Nike Produkten verwendet wird, besteht aus recycelten Plastikflaschen, die gereinigt, zerkleinert und in Pellets umgewandelt werden. Diese Pellets werden zu neuem, hochwertigem Garn versponnen, das wiederum in unseren Produkten eingesetzt wird. So reduzieren wir die Auswirkungen unserer Performance-Produkte auf die Umwelt.
- Neben der Reduzierung von Abfällen reduziert recycelter Polyester die Kohlenstoff-Emissionen um bis zu 30 % im Vergleich zu neu produziertem Polyester. Nike verwendet jährlich durchschnittlich 1 Milliarde Plastikflaschen, die sonst auf Mülldeponien und letztendlich im Meer gelandet wären.
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