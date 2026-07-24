Nike AeroSwift Dri-FIT ADV Lauf-Singlet (Herren)

A go to singlet
AntronH658628692
Had to size up like a mug. Usually go with large, but had to go with XL. Feels silky smooth and will def have people noticing.
Recyclingmaterialien
Klarna An der Kasse verfügbar.
Dieses Produkt besteht zu mindestens 75 % aus recycelten Polyesterfasern.
Dieses wettkampftaugliche Oberteil wurde für Geschwindigkeit entwickelt und nutzt unsere fortschrittliche Dri-FIT-Technologie, damit du bis zur Ziellinie kühl und konzentriert bleibst. Das leichte, schweißableitende Material verfügt über strategisch platzierte Perforationen für optimale Atmungsaktivität und Kühlung an den entscheidenden Stellen.
Nike AeroSwift
Dieses wettkampftaugliche Oberteil wurde für Geschwindigkeit entwickelt und nutzt unsere fortschrittliche Dri-FIT-Technologie, damit du bis zur Ziellinie kühl und konzentriert bleibst. Das leichte, schweißableitende Material verfügt über strategisch platzierte Perforationen für optimale Atmungsaktivität und Kühlung an den entscheidenden Stellen.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
5 Sterne
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Had to size up like a mug. Usually go with large, but had to go with XL. Feels silky smooth and will def have people noticing.
Nike AeroSwift