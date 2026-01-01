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Nike Advantage Dri-FIT Tennis-Tanktop (Damen) - Light Lemon Twist/Schwarz

Recyclingmaterialien

Nike Advantage

Dri-FIT Tennis-Tanktop (Damen)

30 % Rabatt
Light Lemon Twist/Schwarz
Weiß/Schwarz
Peony/Weiß
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Klarna An der Kasse verfügbar.

Kostenlose Abholung
Für Click and Collect beim Checkout verfügbar

Dieses Produkt besteht zu mindestens 50 % aus recycelten Polyesterfasern.

Dieses eng anliegende Top aus elastischem, schweißableitendem Material vereint Vintage-Look mit moderner Technologie, damit du trocken bleibst und dein Bestes geben kannst. Die Racerback-Form bietet Schutz, ohne deine Bewegungsfreiheit einzuschränken.


  • Gezeigte Farbe: Light Lemon Twist/Schwarz
  • Style: II3606-736

Nike Advantage

30 % Rabatt

Dieses eng anliegende Top aus elastischem, schweißableitendem Material vereint Vintage-Look mit moderner Technologie, damit du trocken bleibst und dein Bestes geben kannst. Die Racerback-Form bietet Schutz, ohne deine Bewegungsfreiheit einzuschränken.

Vorteile

  • Nike Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut ab, wodurch er schneller verdunstet und du angenehm trocken bleibst.
  • Das weiche Rippmaterial unterstützt Höchstleistungen dank optimaler Dehnbarkeit.
  • Durch die Länge lässt sich das Top einfach einstecken und bietet beim Aufschlag ausreichend Schutz.

Produktinformationen

  • NikeCourt Logo aus Silikon
  • 71 % Polyester / 29 % Elastan
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Light Lemon Twist/Schwarz
  • Style: II3606-736

Größe und Passform

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Herstellungsinformationen

    • Der recycelte Polyester, der in Nike Produkten verwendet wird, besteht aus recycelten Plastikflaschen, die gereinigt, zerkleinert und in Pellets umgewandelt werden. Diese Pellets werden zu neuem, hochwertigem Garn versponnen, das wiederum in unseren Produkten eingesetzt wird. So reduzieren wir die Auswirkungen unserer Performance-Produkte auf die Umwelt.
    • Neben der Reduzierung von Abfällen reduziert recycelter Polyester die Kohlenstoff-Emissionen um bis zu 30 % im Vergleich zu neu produziertem Polyester. Nike verwendet jährlich durchschnittlich 1 Milliarde Plastikflaschen, die sonst auf Mülldeponien und letztendlich im Meer gelandet wären.

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