Recyclingmaterialien
Nike Advantage
Dri-FIT Tennis-Tanktop (Damen)
Klarna An der Kasse verfügbar.
Dieses Produkt besteht zu mindestens 50 % aus recycelten Polyesterfasern.
Dieses eng anliegende Top aus elastischem, schweißableitendem Material vereint Vintage-Look mit moderner Technologie, damit du trocken bleibst und dein Bestes geben kannst. Die Racerback-Form bietet Schutz, ohne deine Bewegungsfreiheit einzuschränken.
- Gezeigte Farbe: Light Lemon Twist/Schwarz
- Style: II3606-736
Nike Advantage
Dieses eng anliegende Top aus elastischem, schweißableitendem Material vereint Vintage-Look mit moderner Technologie, damit du trocken bleibst und dein Bestes geben kannst. Die Racerback-Form bietet Schutz, ohne deine Bewegungsfreiheit einzuschränken.
Vorteile
- Nike Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut ab, wodurch er schneller verdunstet und du angenehm trocken bleibst.
- Das weiche Rippmaterial unterstützt Höchstleistungen dank optimaler Dehnbarkeit.
- Durch die Länge lässt sich das Top einfach einstecken und bietet beim Aufschlag ausreichend Schutz.
Produktinformationen
- NikeCourt Logo aus Silikon
- 71 % Polyester / 29 % Elastan
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Light Lemon Twist/Schwarz
- Style: II3606-736
Größe und Passform
- Enge Passform: eng anliegend und passgenau
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
Herstellungsinformationen
- Der recycelte Polyester, der in Nike Produkten verwendet wird, besteht aus recycelten Plastikflaschen, die gereinigt, zerkleinert und in Pellets umgewandelt werden. Diese Pellets werden zu neuem, hochwertigem Garn versponnen, das wiederum in unseren Produkten eingesetzt wird. So reduzieren wir die Auswirkungen unserer Performance-Produkte auf die Umwelt.
- Neben der Reduzierung von Abfällen reduziert recycelter Polyester die Kohlenstoff-Emissionen um bis zu 30 % im Vergleich zu neu produziertem Polyester. Nike verwendet jährlich durchschnittlich 1 Milliarde Plastikflaschen, die sonst auf Mülldeponien und letztendlich im Meer gelandet wären.
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