ACG Zegama Trail Traillaufschuh (Herren)

ACG Zegama Trail

169,99 €

Ein bewährter Traillaufschuh nimmt seinen rechtmäßigen Platz in der ACG-Kollektion ein. Und er kommt mit einigen Upgrades für alle Bedingungen. Der leichte und ultra-gepolsterte ACG Zegama kombiniert zuverlässigen Grip und mehr Platz für deine Zehen, um lang anhaltenden Tragekomfort und Kontrolle auf unwegsamem Gelände zu bieten. Steile Anstiege, Haarnadelkurven, rasante Abstiege – der Zegama ist für alles gerüstet. Und du?

Doppelte Dämpfung

Die neue Mittelsohle bringt mehr ultraleichten ZoomX-Schaumstoff direkt unter den Fuß, um die Dämpfung zu maximieren. Eine Schicht aus Cushlon 3.0-Schaumstoff sorgt für Aufprallschutz, Tragekomfort und Stabilität auf unebenem Terrain.

Bewegungsfreiheit

Der großzügige Vorfuß- und Zehenbereich wurde speziell für Trailläufer:innen entwickelt und ermöglicht es deinen Zehen, sich für mehr Stabilität auf unebenem Gelände zu spreizen.

Verbesserter Schuhkragen

Um Schmutz fernzuhalten, ist der verbesserte Schuhkragen aus dehnbarem Material gefertigt – für eine bequeme 1:1-Passform um die Ferse.

Zuverlässiger Grip, maximale Kontrolle

Die bewährte Vibram® MegaGrip-Außensohle mit Traction Lug-Technologie sorgt für unvergleichliche Traktion bei unterschiedlichen Trail-Bedingungen.