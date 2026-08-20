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Hoch bewertet
ACG Zegama Trail Traillaufschuh (Herren) - Summit White/Phantom/Safety Orange/Schwarz

ACG Zegama Trail

Traillaufschuh (Herren)

169,99 €
Summit White/Phantom/Safety Orange/Schwarz
Cream II/Safety Orange/Light Orewood Brown
Schwarz/Safety Orange/Anthracite/Summit White
Baltic Blue/Light Orewood Brown/Mink Brown/Phantom
Spruce Fog/Sea Glass/Schwarz/Black Spruce
Light Crimson/Light Orewood Brown/Schwarz/Schwarz
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Kostenlose Abholung
Für Click and Collect beim Checkout verfügbar
  • Gezeigte Farbe: Summit White/Phantom/Safety Orange/Schwarz
  • Style: HV8113-103

ACG Zegama Trail

169,99 €

Ein bewährter Traillaufschuh nimmt seinen rechtmäßigen Platz in der ACG-Kollektion ein. Und er kommt mit einigen Upgrades für alle Bedingungen. Der leichte und ultra-gepolsterte ACG Zegama kombiniert zuverlässigen Grip und mehr Platz für deine Zehen, um lang anhaltenden Tragekomfort und Kontrolle auf unwegsamem Gelände zu bieten. Steile Anstiege, Haarnadelkurven, rasante Abstiege – der Zegama ist für alles gerüstet. Und du?

Doppelte Dämpfung

Die neue Mittelsohle bringt mehr ultraleichten ZoomX-Schaumstoff direkt unter den Fuß, um die Dämpfung zu maximieren. Eine Schicht aus Cushlon 3.0-Schaumstoff sorgt für Aufprallschutz, Tragekomfort und Stabilität auf unebenem Terrain.

Bewegungsfreiheit

Der großzügige Vorfuß- und Zehenbereich wurde speziell für Trailläufer:innen entwickelt und ermöglicht es deinen Zehen, sich für mehr Stabilität auf unebenem Gelände zu spreizen.

Verbesserter Schuhkragen

Um Schmutz fernzuhalten, ist der verbesserte Schuhkragen aus dehnbarem Material gefertigt – für eine bequeme 1:1-Passform um die Ferse.

Zuverlässiger Grip, maximale Kontrolle

Die bewährte Vibram® MegaGrip-Außensohle mit Traction Lug-Technologie sorgt für unvergleichliche Traktion bei unterschiedlichen Trail-Bedingungen.

Weitere Vorteile

Das leichte und strapazierfähige Obermaterial aus kühlem Mesh ist für das herausforderndste Gelände geeignet.

Produktinformationen

  • Gewicht: ca. 338 g (Herrenschuhgröße 44)
  • Sprengung: 4 mm
  • Gezeigte Farbe: Summit White/Phantom/Safety Orange/Schwarz
  • Style: HV8113-103

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (74)

4.8 Sterne

  • Muy cómodas.

    EnriqueC842528600

    Son muy cómodas, vas como flotando, a la vez que se agarran muy bien por la suela que tienen, se ajustan muy bien al tobillo y los dedos están sueltos, no están atrapados, muy contento.

  • Top!

    Vasilis978105422

    Απλά καταπληκτικό!! Άνετο,τέλεια πρόσφυση,πολύ καλή διαπνοή και δείχνει αρκετά γερό.

  • As comfy as they say.

    NickyB180512201

    I have the Zegama 1s and really like them. The Pegasus Trail is really my go-to. I’ve read a lot of great things about this Zegama ACG being the most comfortable trail shoe from Nike so decided to pick them up. Not disappointed at all! I was so impressed with how comfortable they actually are. This is initial impression, but man, I really love how they feel. Great color as well. I know I’ll end up getting another pair.

ACG Zegama Trail Traillaufschuh (Herren)

ACG Zegama Trail

169,99 €
Preise inkl. MwSt. und ggf. zzgl. Versandkosten. Einzelheiten zu den Versandkosten findest du hier

Kompromissloser Komfort. Softe Schuhe für harte Trails.

Speziell entwickelt für

Traillauf

Gelände

Sehr anspruchsvoll

Dämpfung

Maximal

Schuhgewicht

Gewicht: ca. 338 g (Herrenschuhgröße 44)

Sprengung

4 mm

Technische Daten

Schuhgewicht

Gewicht: ca. 338 g (Herrenschuhgröße 44)

Sprengung

4 mm

Technologie

ZoomX-Schaumstoff, Cushlon 3.0-Schaumstoff und Vibram® MegaGrip

Merkmale, die überzeugen

  • Doppelte Dämpfung

    Die neue Mittelsohle bringt mehr ultraleichten ZoomX-Schaumstoff direkt unter den Fuß, um die Dämpfung zu maximieren. Eine Schicht aus Cushlon 3.0-Schaumstoff sorgt für Aufprallschutz, Tragekomfort und Stabilität auf unebenem Terrain.

  • Bewegungsfreiheit

    Der großzügige Vorfuß- und Zehenbereich wurde speziell für Trailläufer:innen entwickelt und ermöglicht es deinen Zehen, sich für mehr Stabilität auf unebenem Gelände zu spreizen.

  • Verbesserter Schuhkragen

    Um Schmutz fernzuhalten, ist der verbesserte Schuhkragen aus dehnbarem Material gefertigt – für eine bequeme 1:1-Passform an der Ferse.

  • Zuverlässiger Grip, maximale Kontrolle

    Die bewährte Vibram® MegaGrip-Außensohle mit Traction Lug-Technologie sorgt für unvergleichliche Traktion bei unterschiedlichen Trail-Bedingungen.

Caleb Olson

"Er ist der beste Schuh für raues, felsiges Gelände, wo Stabilität und Komfort mehr zählen, als einfach nur so schnell wie möglich zu sein."

Caleb Olson

ACG Athlet, Sieger des Western States 100 im Jahr 2025

Vervollständige den Look

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