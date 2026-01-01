ACG Wildsee Dri-FIT Wander-Longsleeve mit Viertelreißverschluss (Herren)

ACG Wildsee

69,99 €

Die Sonne scheint? UV-Beständigkeit schützt dich. Du schwitzt? Die schweißableitende Technologie sorgt für Abhilfe. Ob einzeln getragen oder kombiniert, dieses ACG Oberteil mit Viertelreißverschluss bietet mit seinem weichen, elastischen Material ein bequemes Tragegefühl.

Schweißableitend

Nike Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut ab, wodurch er schneller verdunstet und du angenehm trocken bleibst.

Flexible Layer

Die Bekleidung von ACG wurde als spezielles, sich ergänzendes System entwickelt, damit du dich an das Wetter und deinen Aktivitätslevel anpassen kannst. Du kannst dieses eng anliegende Funktionsoberteil einfach so oder auch unter anderen Kleidungsstücken tragen.

Funktionelle Details

Daumenlöcher erweitern die Abdeckung und sorgen dafür, dass die Ärmel auch dann nicht verrutschen, wenn du dich bewegst. Die kühlen Mesh-Einsätze im Achselbereich sind atmungsaktiv und sorgen für Tragekomfort auf dem Trail.