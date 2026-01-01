Nike ACG Trail-Laufjacke (Herren)

Nike ACG

119,99 €

Strapazierfähig, wasserabweisend und UV-beständig? Ja, bitte. Diese Ripstop-Jacke schützt vor Sonne oder leichtem Regen. Und wenn du die Jacke ablegen möchtest, lässt sie sich kompakt in ihrer eigenen Tasche verstauen.

Verstaubares Design

Wenn du diese regenfeste Jacke nicht mehr benötigst, kannst du sie in der Brusttasche mit Reißverschluss kompakt verstauen.

Verstellbare Details

Ein elastischer Kordelzug an der Kapuze ermöglicht einen individuellen Schutz.