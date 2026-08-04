Nike ACG Pegasus Trail Traillaufschuh (Damen)

ACG Women’s Pegasus Trail Nike shoes
Jocelyn06fb0307bf334ef6a62939c92767bcb2
Very comfortable. Looks so classy. Can stand rocky terrain. Just love how it grips.
Recyclingmaterialien
Klarna An der Kasse verfügbar.
Nike ACG Pegasus Trail
Laufe malerische Routen mit gedämpftem Tragekomfort und zuverlässigem Grip.
Ein Schuh, der für Trails gemacht ist und die Reaktionsfreudigkeit bietet, die du von der Straße kennst. Dafür ist der ACG Pegasus Trail da – für malerische Läufe mit gedämpftem Tragekomfort. Wir haben dafür gesorgt, dass er den Grip hat, den du für Traktion auf nassem Gelände brauchst. Und die Passform? Ein breiterer Vorfußbereich gibt deinen Zehen mehr Freiheit.
Das bewährte Obermaterial besteht aus leichtem, speziell entwickeltem Mesh, das Strapazierfähigkeit und Atmungsaktivität vereint.
Diese Version des Peg Trail hat mehr ReactX-Schaumstoff als zuvor. Die größere Sohlenhöhe sorgt für mehr Energierückgabe bei einem reaktionsfreudigen, stabilen Laufgefühl.
Mit dieser Generation des All Terrain Compound (ATC) von Nike hast du mehr Traktion als zuvor, um dich auf nassen Trails und technischem Gelände zu bewegen.
Egal ob bergauf oder bergab: Wir haben im Zehen- und Vorfußbereich zusätzlichen Platz geschaffen, damit du dich auf allen Strecken wohlfühlst. Das breitere Design bedeutet mehr Stabilität auf technischen Trails.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
4.9 Sterne
ACG Women’s Pegasus Trail Nike shoes
Jocelyn06fb0307bf334ef6a62939c92767bcb2
Very comfortable. Looks so classy. Can stand rocky terrain. Just love how it grips.
Great Trail Shoe
linda194399236
This is my third pair of this style. I have narrow feet with pretty high arches and hike a lot of gravelly trails and this style of shoes are the best I’ve experienced. They are comfortable and give me good balance and traction. I’m a 7 to 7 1/2 in normal shoes and wear an 8 1/2 in these.
Nike ACG Pegasus Trail
ΕιρήνηΚ62052694
Μαλακό, άνετη εφαρμογή,καλή απορρόφηση κραδασμών , και ελαφρύ
Nike ACG Pegasus Trail
Der ACG Pegasus Trail wurde für Läufer:innen entwickelt, die sich nach einem Offroad-Abenteuer sehnen. Er wurde für gemischtes Gelände, mäßig technische Trails und Road-to-Trail-Läufe entwickelt und bietet eine reaktionsfreudige Dämpfung und zuverlässigen Grip.
Eine Mittelsohle aus ReactX-Schaumstoff mit erhöhter Sohlenhöhe sorgt für eine strapazierfähige, reaktionsfreudige Dämpfung und ein stabiles Laufgefühl. Sie sorgt dafür, dass Läufer:innen auf unebenem Untergrund bequem laufen und festen Halt haben.
Wir haben mehr ReactX-Schaumstoff hinzugefügt, um die Dämpfung im Vergleich zu früheren Versionen zu erhöhen. Der breitere Vorfußbereich bietet außerdem mehr Platz, während die verbesserte Außensohle für optimalen Grip auf schroffen oder mäßig technischen Trails sorgt.
Die Nike Trail All Terrain Compound (ATC)-Außensohle sorgt für Grip auf nassen Trails und auf unebenem, schroffem Untergrund.
Der ReactX-Schaumstoff fühlt sich unter dem Fuß reaktionsfreudig und stabil an und hilft, Stöße zu absorbieren, während die Läufer:innen trotzdem mit dem Gelände verbunden bleiben, wenn es auf Präzision ankommt.
Die verbesserte Passform bietet mehr Platz im Vorfußbereich, sodass die Zehen bei langen Läufen auf natürliche Weise Platz haben. Ein sicheres Tragegefühl im Mittelfußbereich sorgt für einen zuverlässigen Halt auf unebenem Untergrund.
Der ACG Pegasus Trail wurde entwickelt, um einen nahtlosen Übergang vom Gehweg zum Feldweg zu ermöglichen. Er kombiniert reaktionsfreudige Dämpfung mit trailtauglicher Traktion.
Eine Sprengung von 8 mm sorgt für ein ausgewogenes Laufgefühl, das sich gut für Läufer:innen eignet, die zuvor Straßenschuhe getragen haben, oder für alle, die einen geschmeidigen Schritt auf unterschiedlichem Gelände wollen.
Speziell entwickelt für
Gelände
Dämpfung
Schuhgewicht
Sprengung
Schuhgewicht
Ca. 247 g (Damenschuhgröße 39)
Sprengung
8 mm
Technologie
ReactX-Schaumstoff und Nike Trail All Terrain Compound (ATC)-Gummi
Rebecca Kohne
ACG Athletin