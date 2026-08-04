Nike ACG Pegasus Trail Traillaufschuh (Damen)

Nike ACG Pegasus Trail

149,99 €

Laufe malerische Routen mit gedämpftem Tragekomfort und zuverlässigem Grip.

Ein Schuh, der für Trails gemacht ist und die Reaktionsfreudigkeit bietet, die du von der Straße kennst. Dafür ist der ACG Pegasus Trail da – für malerische Läufe mit gedämpftem Tragekomfort. Wir haben dafür gesorgt, dass er den Grip hat, den du für Traktion auf nassem Gelände brauchst. Und die Passform? Ein breiterer Vorfußbereich gibt deinen Zehen mehr Freiheit.

Obermaterial aus speziell entwickeltem Mesh

Das bewährte Obermaterial besteht aus leichtem, speziell entwickeltem Mesh, das Strapazierfähigkeit und Atmungsaktivität vereint.

Mittelsohle aus ReactX-Schaumstoff

Diese Version des Peg Trail hat mehr ReactX-Schaumstoff als zuvor. Die größere Sohlenhöhe sorgt für mehr Energierückgabe bei einem reaktionsfreudigen, stabilen Laufgefühl.

Außensohle mit optimaler Traktion

Mit dieser Generation des All Terrain Compound (ATC) von Nike hast du mehr Traktion als zuvor, um dich auf nassen Trails und technischem Gelände zu bewegen.

Neu gestalteter Zehenbereich

Egal ob bergauf oder bergab: Wir haben im Zehen- und Vorfußbereich zusätzlichen Platz geschaffen, damit du dich auf allen Strecken wohlfühlst. Das breitere Design bedeutet mehr Stabilität auf technischen Trails.