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Nike ACG Pegasus Trail Laufschuh (ältere Kinder) - Schwarz/Anthracite/Summit White

Nike ACG Pegasus Trail

Laufschuh für ältere Kinder

109,99 €
Schwarz/Anthracite/Summit White
Schwarz/Anthracite/Schwarz
Spruce Fog/Black Spruce/Sea Glass
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Wenn sich die Trails vor dir schlängeln, solltest du nicht auf dein ACG verzichten. Dieser leichte und atmungsaktive Pegasus 6 Traillaufschuh ist mit ReactX Lite-Schaumstoff ausgestattet –für ein langanhaltendes, federndes Laufgefühl. Dank der Gummiaußensohle für alle Untergründe kannst du dein Tempo unabhängig vom Gelände halten.


  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Anthracite/Summit White
  • Style: IH2305-001

Nike ACG Pegasus Trail

109,99 €

Wenn sich die Trails vor dir schlängeln, solltest du nicht auf dein ACG verzichten. Dieser leichte und atmungsaktive Pegasus 6 Traillaufschuh ist mit ReactX Lite-Schaumstoff ausgestattet –für ein langanhaltendes, federndes Laufgefühl. Dank der Gummiaußensohle für alle Untergründe kannst du dein Tempo unabhängig vom Gelände halten.

Vorteile

  • Das leichte Mesh-Obermaterial ist strapazierfähig sowie atmungsaktiv und bleibt gleichzeitig superleicht.
  • Dieser Pegasus besitzt mehr ReactX-Schaumstoff als die letzte Version und bietet mehr Halt und Dämpfung für besonders felsige Läufe.
  • Die Außensohle mit hoher Traktion sorgt für mehr Grip bei nassem Wetter.

Produktinformationen

  • Fersenschlaufe
  • Klassische Schnürsenkel
  • Niedrig geschnittener Schuhkragen
  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Anthracite/Summit White
  • Style: IH2305-001

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (1)

5 Sterne

  • amazing

    heathers595868528

    Love them, I got these for my daughter for school. She said they feel amazing on her feet. Wish these came in fodder sizes for her little brother and sister.

Nike ACG Pegasus Trail Laufschuh (ältere Kinder)

Nike ACG Pegasus Trail

109,99 €

FAQ (8)

Für wen ist der ACG Pegasus Trail am besten geeignet?

Der ACG Pegasus Trail ist ideal für Kinder, die gerne rausgehen. Er wurde für Feldwege, gemischtes Gelände und alltägliche Abenteuer entwickelt und bietet Strapazierfähigkeit, reaktionsfreudige Dämpfung und trailtaugliche Traktion.

Welche Dämpfungstechnologie wird beim ACG Pegasus Trail eingesetzt?

Eine Mittelsohle aus ReactX-Schaumstoff mit erhöhter Sohlenhöhe sorgt für eine strapazierfähige, reaktionsfreudige Dämpfung und ein stabiles Laufgefühl. Sie sorgt dafür, dass Kinder auf unebenem Gelände bequem laufen können.

Inwiefern ist der ACG Pegasus Trail besser als frühere Versionen?

Wir haben mehr ReactX-Schaumstoff hinzugefügt, um die Dämpfung im Vergleich zu früheren Versionen zu erhöhen. Die verbesserte Außensohle sorgt für optimalen Grip auf nassen, schroffen Trails und gemischtem Untergrund.

Wie schneidet die Außensohle des ACG Pegasus Trail auf nassem und unebenem Gelände ab?

Die Nike Trail All Terrain Compound (ATC)-Außensohle sorgt für Grip auf nassen Trails und auf unebenem, schroffem Untergrund.

Wie vielseitig ist der ACG Pegasus Trail für Trails, Straßenläufe und alltägliche Aktivitäten?

Der ACG Pegasus Trail kombiniert reaktionsfreudige Dämpfung mit strapazierfähigem Traktionsprofil und Tragekomfort für den ganzen Tag, damit Kinder überall hingehen können.

Wie einfach lässt sich der ACG Pegasus Trail von Kindern an- und ausziehen?

Dank der Zugschlaufe an der Ferse können Kinder den ACG Pegasus Trail leicht anziehen, während die klassische Schnürung für eine sichere Passform sorgt.

Wie atmungsaktiv ist der ACG Pegasus Trail für aktive Kinder?

Das leichte Mesh im Obermaterial sorgt für Luftzirkulation und Atmungsaktivität für die Füße. Wir haben stark beanspruchte Bereiche verstärkt, damit der Schuh wiederholten Outdoor-Abenteuern gewachsen ist.

Wann sollten Kinder den ACG Pegasus Trail ersetzen?

Wenn sich die Dämpfung flach anfühlt oder das Profil der Außensohle deutliche Verschleißerscheinungen aufweist, ist es in der Regel an der Zeit für ein neues Paar, das wieder bei jedem Schritt für einen angenehmen Tragekomfort und ein sicheres Gefühl auf dem Trail sorgt.

Preise inkl. MwSt. und ggf. zzgl. Versandkosten. Einzelheiten zu den Versandkosten findest du hier

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