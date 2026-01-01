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Nike Academy Plus Fußball - Weiß/Bright Crimson/Anthracite/Schwarz

Nike Academy Plus

Fußball

39,99 €

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Für Click and Collect beim Checkout verfügbar

Wenn du deine Ballkontrolle optimieren möchtest, dann kannst du mit dem Academy Plus Fußball Volltreffer erzielen. Der Ball ist mit unserer innovativen OmniSculpt-Technologie ausgestattet. Die in das Obermaterial eingearbeiteten Kerben sorgen für eine präzisere Flugbahn nach dem Schuss.


  • Gezeigte Farbe: Weiß/Bright Crimson/Anthracite/Schwarz
  • Style: IQ0640-100

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Wenn du deine Ballkontrolle optimieren möchtest, dann kannst du mit dem Academy Plus Fußball Volltreffer erzielen. Der Ball ist mit unserer innovativen OmniSculpt-Technologie ausgestattet. Die in das Obermaterial eingearbeiteten Kerben sorgen für eine präzisere Flugbahn nach dem Schuss.

Produktinformationen

  • 12-Panel-Design
  • 60 % Gummi / 15 % Polyurethan (PU) / 12 % Polyester / 10 % Ethylenvinylacetat (EVA)
  • Nur Fleckenentfernung möglich
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Weiß/Bright Crimson/Anthracite/Schwarz
  • Style: IQ0640-100

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

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