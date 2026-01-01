Nike Academy Plus
Fußball
Klarna An der Kasse verfügbar.
Wenn du deine Ballkontrolle optimieren möchtest, dann kannst du mit dem Academy Plus Fußball Volltreffer erzielen. Der Ball ist mit unserer innovativen OmniSculpt-Technologie ausgestattet. Die in das Obermaterial eingearbeiteten Kerben sorgen für eine präzisere Flugbahn nach dem Schuss.
- Gezeigte Farbe: Weiß/Bright Crimson/Anthracite/Schwarz
- Style: IQ0640-100
Nike Academy Plus
Wenn du deine Ballkontrolle optimieren möchtest, dann kannst du mit dem Academy Plus Fußball Volltreffer erzielen. Der Ball ist mit unserer innovativen OmniSculpt-Technologie ausgestattet. Die in das Obermaterial eingearbeiteten Kerben sorgen für eine präzisere Flugbahn nach dem Schuss.
Produktinformationen
- 12-Panel-Design
- 60 % Gummi / 15 % Polyurethan (PU) / 12 % Polyester / 10 % Ethylenvinylacetat (EVA)
- Nur Fleckenentfernung möglich
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Weiß/Bright Crimson/Anthracite/Schwarz
- Style: IQ0640-100
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
Bewertungen (0)
Bewertungen (0)
Keine Bewertungen
Sag uns, was du denkst. Schreib vor allen anderen eine Bewertung zu Nike Academy Plus.
Nike Academy Plus