Nike Academy
Fußball-Trainingsbeutel (18 l)
Klarna An der Kasse verfügbar.
Der schlichte Nike Academy Trainingsbeutel ist leicht und bietet eine schnelle Möglichkeit, deine Ausrüstung zu transportieren, egal ob fürs Training, fürs Spiel oder im Alltag.
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Weiß
- Style: IO0924-010
Nike Academy
Der schlichte Nike Academy Trainingsbeutel ist leicht und bietet eine schnelle Möglichkeit, deine Ausrüstung zu transportieren, egal ob fürs Training, fürs Spiel oder im Alltag.
Vorteile
- Dank der kleinen Reißverschlusstasche kommst du schnell an deine kleinen Essentials.
- Der überarbeitete beschichtete Boden sorgt für Schutz bei nassem Wetter und macht die Tasche besonders robust.
Produktinformationen
- Ca. 51 x 36 x 5 cm (H x B x T)
- 100 % Polyester
- Nur Fleckenentfernung möglich
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Weiß
- Style: IO0924-010
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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