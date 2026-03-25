Nike Academy+ Dri-FIT Kurzarm-Fußballoberteil (Herren)

T940842858
Wszystko super. Produkt zgodny z opisem. Szybka przesyłka.
Recyclingmaterialien
Klarna An der Kasse verfügbar.
Dieses Produkt besteht zu 100 % aus recyceltem Polyester
Mit diesem schweißableitenden Fußballoberteil bist du auf jedem Platz der Sieger. Es ist glatt, leicht und atmungsaktiv und verfügt über einen Mesh-Einsatz auf der Rückseite für zusätzliche Luftzirkulation.
Nike Academy+
Mit diesem schweißableitenden Fußballoberteil bist du auf jedem Platz der Sieger. Es ist glatt, leicht und atmungsaktiv und verfügt über einen Mesh-Einsatz auf der Rückseite für zusätzliche Luftzirkulation.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
5 Sterne
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