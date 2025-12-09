Nike Academy Dri-FIT-Fußball-Trainingshose (ältere Kinder)

Gaia91e7bc407df34d9a8a33d1c9cffbb06f
questi pantaloni nn hanno il tessuto come tutti il materiale, hanno un tessuto molto più diverso infatti mio figlio nn li vuole e abbiamo fatto il reso
Recyclingmaterialien
Klarna An der Kasse verfügbar.
Dieses Produkt besteht zu 100 % aus recyceltem Polyester
Diese leichte Hose bietet Tragekomfort, während du an deinen Skills feilst. Unsere Dri-FIT-Technologie und die seitlichen Mesh-Einsätze sorgen dafür, dass du im Spiel bleibst, ohne zu überhitzen.
Nike Academy
Diese leichte Hose bietet Tragekomfort, während du an deinen Skills feilst. Unsere Dri-FIT-Technologie und die seitlichen Mesh-Einsätze sorgen dafür, dass du im Spiel bleibst, ohne zu überhitzen.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
3.5 Sterne
Gaia91e7bc407df34d9a8a33d1c9cffbb06f
questi pantaloni nn hanno il tessuto come tutti il materiale, hanno un tessuto molto più diverso infatti mio figlio nn li vuole e abbiamo fatto il reso
david604418342
Le produit est conforme a la description. Le produit taille parfaitement bien. Mon fils ne transpire pas de dedans (très bien aéré). Super 👍 produit et de très bonne qualité
Nike Academy