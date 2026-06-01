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Hoch bewertet
Nike Academy Dri-FIT Fußball-Drill-Oberteil (Herren) - Midnight Navy/Midnight Navy/Weiß

Recyclingmaterialien

Nike Academy

Dri-FIT Fußball-Drill-Oberteil (Herren)

44,99 €
Midnight Navy/Midnight Navy/Weiß
Schwarz/Schwarz/Weiß
Blue Void/Schwarz/Weiß/Pinksicle
Cool Grey/Schwarz/Volt
Diffused Blue/Psychic Blue/Weiß
Anthracite/Schwarz/Illusion Green/Illusion Green
Schwarz/Weiß/Bright Crimson/Bright Crimson
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Klarna An der Kasse verfügbar.

Kostenlose Abholung
Für Click and Collect beim Checkout verfügbar

Dieses Produkt besteht zu 100 % aus recyceltem Polyester

Dieses leichte Drill-Oberteil wurde für das Fußballtraining entwickelt. Die seitlichen Mesh-Einsätze sorgen für zusätzliche Luftzirkulation und damit für ein kühles, luftiges Tragegefühl. Dank schweißableitendem Dri-FIT-Material, schmaler Passform und Design mit Viertelreißverschluss kannst du bei jeder Übung und jedem Trainingsspiel dein Tempo ohne Ablenkung erhöhen.


  • Gezeigte Farbe: Midnight Navy/Midnight Navy/Weiß
  • Style: HJ3783-410

Nike Academy

44,99 €

Dieses leichte Drill-Oberteil wurde für das Fußballtraining entwickelt. Die seitlichen Mesh-Einsätze sorgen für zusätzliche Luftzirkulation und damit für ein kühles, luftiges Tragegefühl. Dank schweißableitendem Dri-FIT-Material, schmaler Passform und Design mit Viertelreißverschluss kannst du bei jeder Übung und jedem Trainingsspiel dein Tempo ohne Ablenkung erhöhen.

Vorteile

  • Nike Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut ab, wodurch er schneller verdunstet, und ermöglicht so trockenen Tragekomfort.
  • Das geschmeidige Strickmaterial ist leicht und atmungsaktiv.
  • Mesh-Seiteneinsätze sorgen für zusätzliche Belüftung.
  • Daumenöffnungen sorgen für mehr Abdeckung und verhindern ein Verrutschen der Ärmel bei Bewegungen.

Produktinformationen

  • Design mit Viertelreißverschluss
  • Aufgesticktes Swoosh-Logo
  • Body: 100 % Polyester; Mesh: 100 % Polyester
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Midnight Navy/Midnight Navy/Weiß
  • Style: HJ3783-410

Größe und Passform

    • Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 185 cm
    • Standardpassform: lässig und traditionell
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Herstellungsinformationen

    • Der recycelte Polyester, der in Nike Produkten verwendet wird, besteht aus recycelten Plastikflaschen, die gereinigt, zerkleinert und in Pellets umgewandelt werden. Diese Pellets werden zu neuem, hochwertigem Garn versponnen, das wiederum in unseren Produkten eingesetzt wird. So reduzieren wir die Auswirkungen unserer Performance-Produkte auf die Umwelt.
    • Neben der Reduzierung von Abfällen reduziert recycelter Polyester die Kohlenstoff-Emissionen um bis zu 30 % im Vergleich zu neu produziertem Polyester. Nike verwendet jährlich durchschnittlich 1 Milliarde Plastikflaschen, die sonst auf Mülldeponien und letztendlich im Meer gelandet wären.

Bewertungen (14)

4.6 Sterne

  • Very nice NIKE tracksuit for men. Pleased.

    BrianM628383331

    Very nice NIKE tracksuit for men. Pleased.

  • Great fit

    Nickname

    [This review was collected as part of a promotion.] This fits me very well sleeves not baggy and it stays cool.

    Produkt kostenlos erhalten bzw. im Rahmen einer Verlosung oder als Give-away oder im Gegenzug für einen Rabatt bewertet.
    #productsprovidedbynike

  • Long sleeves

    Alicena07

    The sleeves are much longer than previous versions bought a whole bunch of colorways and just doesn’t hit the same as the 23 models.

Nike Academy Dri-FIT Fußball-Drill-Oberteil (Herren)

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44,99 €
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