Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT Hose mit UV-Schutz und Barrel-Leg-Schnitt (Herren)

Nike 24.7 PerfectStretch

129,99 €

Mit dem Nike 24.7 findest du deine innere Ruhe. Diese weite Hose mit Barrel-Leg-Passform wurde für gezielte Erholung und das tägliche Training entwickelt und stellt den Tragekomfort in den Mittelpunkt. Sie ist mit schweißableitender und UV-Schutz-Technologie ausgestattet und besteht aus unserem leichten, maßgeschneiderten PerfectStretch-Material, das für einen eleganten Look sorgt, der perfekt für ein Leben in Bewegung ist.

Optimiere deine Erholungsphase

Beim Nike 24.7 steht Tragekomfort im Mittelpunkt. Diese Essentials wurden für Performance entwickelt und unterstützen dich in jedem Moment – sowohl vor als auch nach dem Training.

Trockenes Tragegefühl

Nike Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut ab, wodurch er schneller verdunstet und du angenehm trocken bleibst.