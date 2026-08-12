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Hoch bewertet
Nike 24.7 ImpossiblySoft Oversize-Rundhalsshirt mit Dri-FIT-Technologie (Damen) - Light Orewood Brown/Light Iron Ore

Nike 24.7 ImpossiblySoft

Oversize-Rundhalsshirt mit Dri-FIT-Technologie (Damen)

94,99 €
Light Orewood Brown/Light Iron Ore
Schwarz/Dark Smoke Grey
Midnight Navy/Dark Obsidian
Bleached Lilac/Platinum Violet
Cucumber Calm/Illusion Green
Cream II/Cream II/College Grey
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Unser ImpossiblySoft-Material ist außergewöhnlich weich und geschmeidig und sorgt den ganzen Tag über für Bewegungsfreiheit. Mit viel Flexibilität sorgt dieses schweißableitende Shirt für dauerhaften Tragekomfort.


  • Gezeigte Farbe: Light Orewood Brown/Light Iron Ore
  • Style: HQ8193-104

Nike 24.7 ImpossiblySoft

94,99 €

Unser ImpossiblySoft-Material ist außergewöhnlich weich und geschmeidig und sorgt den ganzen Tag über für Bewegungsfreiheit. Mit viel Flexibilität sorgt dieses schweißableitende Shirt für dauerhaften Tragekomfort.

Vorteile

  • Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut ab, damit er schneller verdunstet, und hält dich so angenehm trocken.
  • Die Oversize-Passform fühlt sich locker an.

Produktinformationen

  • Branding aus mattem Silikon auf dem linken Ärmel
  • Signature-Aufhängeschlaufe hinten am Nacken
  • 51 % Polyester / 25 % Modal / 15 % Baumwolle / 9 % Elastan
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Light Orewood Brown/Light Iron Ore
  • Style: HQ8193-104

Größe und Passform

    • Model trägt Größe S bei einer Körpergröße von 180 cm
    • Extragroße Passform: extragroß und weit
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  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (85)

4.8 Sterne

  • Taglia anarchica

    SoniaS959633848

    Molto bella ma enorme . Altre maglie stessa taglia sono striminzite Come facciamo a regolarci ?

  • Nike Women’s 24.7 Impossibly soft

    Fashionista

    [This review was collected as part of a promotion.] Extremely comfortable and cute fit! Loose fit and flowy. Able to wear casually or sporty

    Produkt kostenlos erhalten bzw. im Rahmen einer Verlosung oder als Give-away oder im Gegenzug für einen Rabatt bewertet.
    #productsprovidedbynike

  • So soft

    Ldm2026

    [This review was collected as part of a promotion.] Happy with this purchase. Holds up great in the wash.

    Produkt kostenlos erhalten bzw. im Rahmen einer Verlosung oder als Give-away oder im Gegenzug für einen Rabatt bewertet.
    #productsprovidedbynike

Nike 24.7 ImpossiblySoft Oversize-Rundhalsshirt mit Dri-FIT-Technologie (Damen)

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