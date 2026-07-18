Nike 24.7 ImpossiblySoft Dri-FIT Hose (Herren)

Sanslöst bekväma
Mathias669082722
Sköna bekväma byxor. Tunt tyg med sval känsla. Som det står i beskrivningen så är storlekarna i överkant, jag brukar ha XXL men XL satt perfekt på mig här.
Klarna An der Kasse verfügbar.
Unser ImpossiblySoft-Material ist außergewöhnlich weich und geschmeidig und sorgt den ganzen Tag über für Bewegungsfreiheit. Diese hochwertige Hose besticht mit klaren Linien und schweißableitender Dri-FIT-Technologie und bietet ultimativen Tragekomfort unterwegs.
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Unser ImpossiblySoft-Material ist außergewöhnlich weich und geschmeidig und sorgt den ganzen Tag über für Bewegungsfreiheit. Diese hochwertige Hose besticht mit klaren Linien und schweißableitender Dri-FIT-Technologie und bietet ultimativen Tragekomfort unterwegs.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
4.6 Sterne
Sanslöst bekväma
Mathias669082722
Sköna bekväma byxor. Tunt tyg med sval känsla. Som det står i beskrivningen så är storlekarna i överkant, jag brukar ha XXL men XL satt perfekt på mig här.
The best
Couch 75
[This review was collected as part of a promotion.] So soft and fit great. Really nice pants!!!!!!!!!!!
Produkt kostenlos erhalten bzw. im Rahmen einer Verlosung oder als Give-away oder im Gegenzug für einen Rabatt bewertet.
#productsprovidedbynike
Short guy approved
JPDAZ
[This review was collected as part of a promotion.] I usually wear a M in most Nike bottoms but I got these in a S based off the Nike website. Glad I did they fit perfectly in the waist. I have a 30” inseam and these hit right at the ankle. Comfortable for lounging around but clean enough looking to wear with a polo and run errands or hit the driving range.
Produkt kostenlos erhalten bzw. im Rahmen einer Verlosung oder als Give-away oder im Gegenzug für einen Rabatt bewertet.
#productsprovidedbynike
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Eine neue Kollektion mit eleganten Looks und luxuriösem Tragegefühl.
– Aurélien Tchouaméni, 24.7-Fußballspieler
Dieses überarbeitete Doppelstrickmaterial kannst du jeden Tag ganz bequem tragen. Es besticht mit seinem unglaublich weichen Tragegefühl.
Für Athlet:innen ist Performance Teil ihres Lebensgefühls. Da passt dieses superweiche Performance-Material mit seinem luxuriösen Tragegefühl perfekt ins Bild. Das ist Komfort auf höchstem Level.