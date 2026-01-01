Zurück zur SucheNike Factory Store - Desert RidgeGeschlossen • Öffnet morgen um 11:0021001 N Tatum Blvd Ste 38-1330Phoenix, AZ, 85050-5216, US4802824363WegbeschreibungÖffnungszeitenMo - Sa: 11:00 - 21:00So: 11:00 - 18:00ServicesBestellung zur AbholungKaufe deine Lieblings-Styles online und hol sie im Store ab.Nike ExpertsLass dich von unserem Expertenteam in Sekundenschnelle zu allen Fragen rund um die Themen Sport und Style beraten.Shoppingvorteile für MemberAls Member erwarten dich 60 Tage Praxistest und Rücksendung ohne Beleg für alle Artikel.Sale in den Nike Factory StoresDie Styles und Angebote, die du im Nike Factory Store findest, gibt es jetzt auch online.Sale in den Nike Factory StoresMember werdenNeue Member in der Nike App erhalten 15 % Rabatt auf den ersten Kauf im Store.Stores in der NäheStore-VerzeichnisNike Factory Store - PhoenixOutlets at Anthem4250 W Anthem Way., Suite 375Phoenix, AZ, 85086-0415, USGeschlossen • Öffnet morgen um 10:00Nike Factory Store - Tempe Marketplace2000 E Rio Salado Pkwy Ste 1253Tempe, AZ, 85288-5181, USGeschlossen • Öffnet morgen um 10:00Nike Factory Store - GlendaleTanger Outlet Center - Westgate6800 N 95th Ave Suite 590Glendale, AZ, 85305-6813, USGeschlossen • Öffnet morgen um 10:00