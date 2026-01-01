Nike Store Azrieli (Partnered)

Nike Store Azrieli (Partnered)

Geschlossen • Öffnet um 09:30

Derech Menachem Begin 132

Azrieli Center

TEL AVIV, Tel Aviv, 67011, IL

03-6953033

Wegbeschreibung

Öffnungszeiten

Mo - Do: 09:30 - 22:00
Fr: 09:30 - 15:00
Sa: 10:00 - 23:00
So: 09:30 - 22:00

Services

  • Rückgabeinformationen

    Rückgabeinformationen

    Dieser Store akzeptiert keine Rückgaben von Bestellungen über Nike.com oder die Nike App.

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