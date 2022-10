Mamba Mentality: Mut

Bereits nach zwei Spielen endete für Sabrina eine vielversprechende Rookie-Saison: Sie erlitt eine schwere Knöchelverletzung, die jeden anderen wahrscheinlich komplett aus der Bahn geworfen hätte. Sich von einer Verletzung zu erholen ist nie leicht, doch Sabrina ließ sich von der Mamba Mentality ihres Mentors inspirieren. Das half ihr dabei, all ihren Mut zusammenzunehmen und sich ihren Weg zurück ins Spiel zu bahnen.



Devin strotzt seit Beginn seiner Basketballkarriere nur so vor Mut. Er lässt keine noch so kleine Chance verstreichen. Als er in seiner Rookie-Saison das erste Mal gegen Kobe antrat, versuchte er, ihn mit seinen eigenen Waffen zu schlagen. Seine Mamba Mentality sorgte dafür, dass er wie Kobe nun zu den sechs Spielern gehört, die 70 oder mehr Punkte in einem Spiel erzielten. Mut zahlt sich eben aus.