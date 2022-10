NIKE: Du hast kürzlich das NYC Skate Project [NYCSP] gegründet, in dem Frauen, Queer- und Trans-Menschen sowie Gender-Nonkonformisten gemeinsam skaten. Was bedeutet der Slogan "The Future is in the Air*" für diese Community?

LEO: Ich habe NYCSP genau für Menschen wie uns gegründet. Mein Traum war es, jedem Menschen die Chance zu geben, etwas zu erschaffen, mit dem er oder sie sich identifizieren kann. Jeder sollte einen Ort finden, wo er oder sie hingehört. NYCSP hat nur eine Regel: Wir lieben und respektieren uns so, wie wir sind. Dadurch ergibt sich eine Atmosphäre, in der wir verletzlich sein dürfen und uns selbst ausdrücken können. Und dabei entsteht Großes. NYCSP kann alles sein und unsere Möglichkeiten sind endlos. Wir haben es in der Hand.