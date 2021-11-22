Must-have-Ausrüstung für Yoga-Anfänger

Blöcke sind ein großartiges Hilfsmittel für alle, deren Dehnvermögen noch etwas eingeschränkter ist, denn sie können dir helfen, leichter in verschiedene Posen zu kommen. Du kannst sie auch verwenden, um eine Pose zu vertiefen, wenn sich deine Beweglichkeit verbessert. Wenn du zum Beispiel bei der Vorwärtsbeuge einen Yoga-Block unter deine Hände legst, kann er dich unterstützen, wenn du den Boden nicht erreichst. Und bei der gleichen Haltung musst du dich weiter strecken, um den Boden zu erreichen, wenn du dabei auf ihm stehst.



Nimm am besten einen Block, der mindestens 10 Zentimeter breit ist, um die größte Stabilität zu erreichen. Und da für manche Posen zwei oder drei Blöcke benötigt werden, kaufst du sie am Besten im Set.