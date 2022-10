So beeinflussen Relaxin und andere Faktoren deine Stabilität während der Schwangerschaft

Relaxin macht dich zwar nicht unbedingt instabil, aber es kann dir das Gefühl von Instabilität vermitteln, so Proulx. Das Gleiche gilt für deinen wachsenden Bauch. Deshalb ist ein Krafttraining für Gesäß, Hüfte und Core so wichtig: Es kann eine solidere Grundlage schaffen, sodass du dich trotz der zunehmenden Laxheit deiner Bänder und des veränderten Schwerpunkts sicherer fühlst, sagt Battles. Du brauchst keine Angst vor dem Gewichtheben haben, aber vor allem bei fortschreitender Schwangerschaft, wenn sich die Hormone umstellen und die Körperstruktur verändert, solltest du nicht bis an deine Grenzen gehen, sagt sie. Mit anderen Worten: kein Grund, zur schwersten Kettlebell im Fitnessstudio zu greifen.



Mutterbandschmerzen (Beschwerden in der Nähe der Hüften oder der Leistengegend), Druck in der Vagina oder eine Vorwölbung der Bauchmuskeln sind Anzeichen dafür, dass du etwas verändern musst, so Proulx. Probiere anstelle einer Brustatmung, tief in den Bauch ein- und auszuatmen, reduziere das Gewicht und mach weniger Wiederholungen sowie verändere vielleicht deine Körperhaltung.



Und falls du dich doch mal wie eine Nudel in Turnschuhen fühlen solltest? Mach dir nichts draus, wenigstens bist du "al dente".