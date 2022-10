Sport machen, während du stillst, ist sicher – beachte dabei aber diese Expertentipps

Dies ist keine Werbung für Nike Sport-BHs, sondern ein ernst gemeinter Rat für die ersten Wochen nach der Geburt: Selbst wenn du dich noch in einen deiner Sport-BHs aus der Zeit vor der Schwangerschaft oder Geburt hineinzwängen kannst, solltest du es trotzdem nicht machen (es sei denn, der BH fühlt sich wirklich noch gut an und bietet dir ausreichend Halt).



BHs, insbesondere Bügel-BHs, die zu eng sind oder an bestimmten Stellen einschneiden, können zu blockierten Milchgängen führen, so Jessica McKee, RN, international zertifizierte Stillberaterin in Ventura County, Kalifornien. Das liegt daran, dass der BH Druck auf die Milchgänge ausüben kann, was zu einem Rückstau des Milchflusses führt, der an einer Stelle "stecken bleibt". Ein blockierter Milchgang, so McKee, fühlt sich an wie ein harter, manchmal auch schmerzhafter, Kieselstein in der Brust. Es kann schwierig sein, ihn wieder aufzulösen – und manchmal kann er auch zu einer Mastitis führen, einer Entzündung des Brustgewebes, die mit Fieber oder grippeähnlichen Symptomen einhergehen kann. Vermeide daher alles, was einen Milchstau oder weitere Folgen verursachen könnte.



Du kannst einen speziellen Sport-BH zum Stillen oder Abpumpen ausprobieren. Mach dir aber keinen Stress, falls du kein Modell findest, das zu deinem Körper passt – es geht auch ohne. Lass dich, wenn möglich, beim Kauf eines Sport-BHs persönlich beraten, da du vielleicht eine größere Größe oder ein Modell mit mehr Halt brauchst als du denkst, rät Battles. Falls du online bestellst, empfiehlt McKee, nicht sofort alle Produkt- und Preisschilder des gelieferten Sport-BHs zu entfernen, sondern zunächst seine Passform zu testen: Probier als Erstes, ob du zwei Finger unter das Unterbrustband und zwei Finger unter die Träger schieben kannst. Lauf oder spring dann auf der Stelle, heb die Hände über den Kopf und setz dich hin, um auszuprobieren, wie er sich beim Sport anfühlt. Dein Sport-BH sollte eng anliegen, aber nicht so eng sein, dass er dich einschnürt und in deinen Bewegungen einschränkt.