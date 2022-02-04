Was uns bewegt: Fußball mit sechs Spielern

Spielen, coachen oder jubeln: Für die Bewohner von Marfa gehört Football zur Identität ihrer Stadt. Durch Corona wurden die Freitagsspiele für die Menschen noch wichtiger. Auf einmal wurde allen bewusst, wie schnell solche Traditionen ein Ende finden können.



In den letzten Jahren wurde Marfa zu einer Oase für Kunst und Kultur. Touristen fanden ihren Weg in schicke Restaurants, hippe Hotels und ungewöhnliche Ausstellungen. Diese Veränderungen und die dadurch steigenden Preise für Mieten und Lebenshaltung – ein Steak kostet gerne mal 60 Dollar – führten auf der anderen Seite zu einem Exodus der ursprünglich hier ansässigen Arbeiter und Angestellten und ihrer Familien.



In einer Gemeinde, die etwa 200 Meilen von El Paso entfernt liegt und knapp 2.000 Einwohner zählt, gehört Football zu den Dingen, die die Menschen zusammenschweißen. "In der Stadt sind die Fenster in den Vereinsfarben Lila und Weiß geschmückt, die Menschen hängen die Teamflagge auf. Das ist der Geist von Marfa", erzählt der Cheftrainer der Shorthorns, Arturo Alferez. "Es ist ein ganz besonderes Gefühl, dazu zu gehören. Jeder trägt dazu bei, dass sich diese Stadt von ihrer besten Seite zeigt."



Aber die Abwanderung der alteingesessenen Bewohner führte dazu, dass in Marfa seit 2011 Football nicht mehr mit 11, sondern nur noch mit 6 Spielern gespielt wird.